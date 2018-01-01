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Поліція перевірить оголошення про продаж наркотиків у Луцьку

Поліція перевірить оголошення про продаж наркотиків у Луцьку
За фактом розклеювання невідомими особами в Луцьку оголошень з рекламою продажу наркотиків відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

Правоохоронці проводять перевірку викладеної в оголошеннях інформації та вживають усі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до їх розповсюдження, – йдеться в повідомленні прес-службі поліції Волині.

«Поліцейських, а також муніципальну варту Луцької міської ради орієнтовано на оперативне виявлення та знищення оголошень, встановлення осіб причетних до їх поширення», – повідомив заступник начальника Луцького відділу поліції Аркадій Найдич.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо осіб, причетних до поширення таких оголошень, невідкладно повідомляти поліцію за номером «102».

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Теги: наркотики
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