Поліція перевірить оголошення про продаж наркотиків у Луцьку





Правоохоронці проводять перевірку викладеної в



«Поліцейських, а також муніципальну варту Луцької міської ради орієнтовано на оперативне виявлення та знищення оголошень, встановлення осіб причетних до їх поширення», – повідомив заступник начальника Луцького відділу поліції Аркадій Найдич.



Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо осіб, причетних до поширення таких оголошень, невідкладно повідомляти поліцію за номером «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом розклеювання невідомими особами в Луцьку оголошень з рекламою продажу наркотиків відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.Правоохоронці проводять перевірку викладеної в оголошеннях інформації та вживають усі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до їх розповсюдження, – йдеться в повідомленні прес-службі поліції Волині.«Поліцейських, а також муніципальну варту Луцької міської ради орієнтовано на оперативне виявлення та знищення оголошень, встановлення осіб причетних до їх поширення», – повідомив заступник начальника Луцького відділу поліції Аркадій Найдич.Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо осіб, причетних до поширення таких оголошень, невідкладно повідомляти поліцію за номером «102».

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