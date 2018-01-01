Поліція перевірить оголошення про продаж наркотиків у Луцьку
Сьогодні, 14:07
За фактом розклеювання невідомими особами в Луцьку оголошень з рекламою продажу наркотиків відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.
Правоохоронці проводять перевірку викладеної в оголошеннях інформації та вживають усі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до їх розповсюдження, – йдеться в повідомленні прес-службі поліції Волині.
«Поліцейських, а також муніципальну варту Луцької міської ради орієнтовано на оперативне виявлення та знищення оголошень, встановлення осіб причетних до їх поширення», – повідомив заступник начальника Луцького відділу поліції Аркадій Найдич.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо осіб, причетних до поширення таких оголошень, невідкладно повідомляти поліцію за номером «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Правоохоронці проводять перевірку викладеної в оголошеннях інформації та вживають усі необхідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до їх розповсюдження, – йдеться в повідомленні прес-службі поліції Волині.
«Поліцейських, а також муніципальну варту Луцької міської ради орієнтовано на оперативне виявлення та знищення оголошень, встановлення осіб причетних до їх поширення», – повідомив заступник начальника Луцького відділу поліції Аркадій Найдич.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо осіб, причетних до поширення таких оголошень, невідкладно повідомляти поліцію за номером «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому зоопарку оселиться карпатська рись
Сьогодні, 14:14
Поліція перевірить оголошення про продаж наркотиків у Луцьку
Сьогодні, 14:07