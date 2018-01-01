Волинську бібліотеку задарували книгами





Про це пишуть на сторінці бібліотеки у мережі



«Богачова Софійка, Кисіль Петро, Музичук Богдан, Музичук Денис,Поліщук Вячеслав Анатолійович (respect меру), Пузанова Улянка, Садовий Ваня та вихованці обласного притулку «Надія» з вихователем Максимюк Тетяною Миколаївною подарували нашим читачам радість знайомства з новими книжками», - йдется у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі жителі області відгукнулись на заклик працівників Рожищанської районної бібліотеки для дітей поділитись книгами. У День святого Валентина рожищани щедро обдарували книгозбірню подарунками.Про це пишуть на сторінці бібліотеки у мережі Facebook. (respect меру),та вихованці обласного притулку «Надія» з вихователемподарували нашим читачам радість знайомства з новими книжками», - йдется у повідомленні.

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