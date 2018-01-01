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Волинську бібліотеку задарували книгами

Волинську бібліотеку задарували книгами
Небайдужі жителі області відгукнулись на заклик працівників Рожищанської районної бібліотеки для дітей поділитись книгами. У День святого Валентина рожищани щедро обдарували книгозбірню подарунками.

Про це пишуть на сторінці бібліотеки у мережі Facebook.

«Богачова Софійка, Кисіль Петро, Музичук Богдан, Музичук Денис,Поліщук Вячеслав Анатолійович (respect меру), Пузанова Улянка, Садовий Ваня та вихованці обласного притулку «Надія» з вихователем Максимюк Тетяною Миколаївною подарували нашим читачам радість знайомства з новими книжками», - йдется у повідомленні.


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Теги: біблеотека, Рожище, книги
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