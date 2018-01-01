Волинську бібліотеку задарували книгами
16 лютий, 19:30
Небайдужі жителі області відгукнулись на заклик працівників Рожищанської районної бібліотеки для дітей поділитись книгами. У День святого Валентина рожищани щедро обдарували книгозбірню подарунками.
Про це пишуть на сторінці бібліотеки у мережі Facebook.
«Богачова Софійка, Кисіль Петро, Музичук Богдан, Музичук Денис,Поліщук Вячеслав Анатолійович (respect меру), Пузанова Улянка, Садовий Ваня та вихованці обласного притулку «Надія» з вихователем Максимюк Тетяною Миколаївною подарували нашим читачам радість знайомства з новими книжками», - йдется у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть на сторінці бібліотеки у мережі Facebook.
«Богачова Софійка, Кисіль Петро, Музичук Богдан, Музичук Денис,Поліщук Вячеслав Анатолійович (respect меру), Пузанова Улянка, Садовий Ваня та вихованці обласного притулку «Надія» з вихователем Максимюк Тетяною Миколаївною подарували нашим читачам радість знайомства з новими книжками», - йдется у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вихователі забули дитину надворі, дівчинка замерзла на смерть
16 лютий, 20:37
У «StrikeCity» відгриміла вечірка для закоханих
16 лютий, 20:15
Волинську бібліотеку задарували книгами
16 лютий, 19:30
На Волині відбувся дитячий фестиваль «Веселі старти». ФОТО
16 лютий, 18:35
У Луцьку з'явиться школа піару
16 лютий, 18:20