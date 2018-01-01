Жахлива аварія під Києвом: загинуло двоє людей, 9 дітей доправили у лікарню





Про це повідомляють



Автомобіль "Нива" порушив правила дорожнього руху і зіткувся із мікроавтобусом "Mercedes Sprinter", у якому знаходилися діти. Школярі зі Ставище прямували в столичний цирк.



Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. 9 дітей віком 11-12 років доставлено до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.



За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)

Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу селища Глеваха на Київщині автомобіль "Нива" влетів у мікроавтобус "Mercedes Sprinter", у якому школярі з селища Ставище прямували до столичного цирку.Про це повідомляють на сторінці Головного управління Нацполіції у Київській області у мережі Facebook.Автомобіль "Нива" порушив правила дорожнього руху і зіткувся із мікроавтобусом "Mercedes Sprinter", у якому знаходилися діти. Школярі зі Ставище прямували в столичний цирк.Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. 9 дітей віком 11-12 років доставлено до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій.

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