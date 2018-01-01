вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахлива аварія під Києвом: загинуло двоє людей, 9 дітей доправили у лікарню

Жахлива аварія під Києвом: загинуло двоє людей, 9 дітей доправили у лікарню
Поблизу селища Глеваха на Київщині автомобіль "Нива" влетів у мікроавтобус "Mercedes Sprinter", у якому школярі з селища Ставище прямували до столичного цирку.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління Нацполіції у Київській області у мережі Facebook.

Автомобіль "Нива" порушив правила дорожнього руху і зіткувся із мікроавтобусом "Mercedes Sprinter", у якому знаходилися діти. Школярі зі Ставище прямували в столичний цирк.

Внаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули. 9 дітей віком 11-12 років доставлено до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)
Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Глеваха
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
НАБУ зобов'язали перевірити, як Палиця ходив на роботу. УХВАЛА СУДУ
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Експерт розповів, чого може боятися Ігор Палиця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський атовець готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Громада під Луцьком хоче купити сміттєвоз за понад мільйон
Сьогодні, 16:15
Жахлива аварія під Києвом: загинуло двоє людей, 9 дітей доправили у лікарню
Сьогодні, 15:40
Яма на ямі: лучанин показав жахливий двір у центрі міста
Сьогодні, 15:05
У Шацькому районі хочуть давати землю лише «своїм» атовцям
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Потрійна аварія під Києвом: перекинувся автобус із прикордонниками. ФОТО Потрійна аварія під Києвом: перекинувся автобус із прикордонниками. ФОТО
16 лютий, 17:56
Моторошна аварія на Харківщині: авто в’їхало у вантажівку, багато загиблих. ФОТО. ВІДЕО Моторошна аварія на Харківщині: авто в’їхало у вантажівку, багато загиблих. ФОТО. ВІДЕО
16 лютий, 16:13
П’яна аварія в Луцьку: Cadillac на швидкості зніс стовп. ФОТО П’яна аварія в Луцьку: Cadillac на швидкості зніс стовп. ФОТО
16 лютий, 12:04
Через аварію на газопроводі 5 сіл і райцентр на Волині були без газу Через аварію на газопроводі 5 сіл і райцентр на Волині були без газу
16 лютий, 02:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білосніжна казка під Луцьком: церква, яка вражає красою. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 1
У волинському селі люди самотужки відремонтували всі дороги
16 лютий, 21:26
 1
У Луцьку стартував масштабний турнір з дзюдо. ФОТО
16 лютий, 17:24
 1
Волинський атовець готується до «Ігор Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Громада під Луцьком хоче купити сміттєвоз за понад мільйон
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8