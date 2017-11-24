Волинянин виграв приз на шоу «Громада на мільйон»





Про це йшлося у неділю, 18 лютого, на телеканалі 1+1 в проекті «Громада на мільйон», - пише



Участь у перегонах за мільйон продовжили чотири об’єднані громади: Княгининівська, Бузька, Новопсковська та Печеніжинська.



Також до проекту долучився ще один інвестор, власник найбільшої у Східній Європі ферми, де вирощують вівці елітної породи Дмитро Огньов.



«Моя мета на проекті – хочу подивитися, що коїться і чим можна допомогти в різних регіонах», – зауважив Дмитро Огньов.



Бізнесмен запропонував громадам взяти участь у розіграші його 35 племінних овець.



Для цього кожна об’єднана громада мала збудувати для них кошару.



«Пропозиція Дмитра дуже чудова, тому що для України зараз розвиток сільського господарства повинен стояти на першому місці», – сказала Голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.



Голови чотирьох громад прибули у місто Трускавець, що на Львівщині разом з обраними ними фермерами.



Кожна команда складалась з Голови та одного фермера.



Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб приїхала з фермером Олександром Джусом. 36-річний Олександр Джус займається фермерством сім місяців, займається тваринництвом, вирощує 50 голів овець романівської породи.



«Коли ми зустрілися з моїми колегами, я була трохи здивована, що серед них були жінки-фермери. Стосовно вирощування свиней, овець чи великої рогатої худоби – я не думала, що жінки таким займаються взагалі», – сказала Олена Твердохліб.



«Приїхавши до такої видатної особи, я взагалі був шокований. Перше враження – це мурашки по тілу», – поділився враженнями Олександр Джус.



На гостей чекала бізнес-вечеря з послом Австрії, Герміною Поппелер. Вона оголосила приз – поїздку до Австрії, в рамках якої передбачили відвідування різних фермерських господарств.



Радник міністра з агарної політики Австрії Йозеф Штокль відзначив, що дуже радий показати фермерські господарства Австрії.



Далі господарники змагались у якості та швидкості стрижки овець. Згодом виконали бізнес-задачу.



Під час проекту Голові Княгининівської ОТГ потрібно було повертатись на роботу, однак вона залишилась заради збереження команди.



«Це не командна гра, це – шоу», – емоційно мовила вона.



Виходячи з правил, Дмитро, окрім основного, надав ще один приз – стажування як можливість перейняти його досвід для того, щоб наступного разу отримати такий квиток до Австрії.



Фермер Олександр Джус отримав стажування на фермі Дмитра Огньова.



«Я був у шоці від пропозиції Дмитра Огньова. Я приймаю цю пропозицію з задоволенням. Це для мене ще крутіша пропозиція, як поїхати в Австрію», – захоплено мовив Олександр Джус.



«Дуже хороший шанс для того, щоб розвинути його фермерське господарство і для того, щоб отримати якісь нові знання від такого досить поважного бізнесмена як Дмитро Огньов», – сказала Олена Твердохліб.



«Я хочу відмітити Сашка, в якого горіли очі. В нього була дуже позитивна енергетика. І це було дуже видно. Він був тим фермером, який хотів більше за всіх отримати цей приз», – зауважив Дмитро Огньов.



А поїздку до Австрії здобув Василь Стефурак з Печеніжинської ОТГ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шалені перегони за цінний приз, зустріч з поважними гостями, цінний приз для фермера з Княгининівської громади, – бізнес громад на долоні.Про це йшлося у неділю, 18 лютого, на телеканалі 1+1 в проекті «Громада на мільйон», - пише Район.Луцьк. Участь у перегонах за мільйон продовжили чотири об’єднані громади: Княгининівська, Бузька, Новопсковська та Печеніжинська.Також до проекту долучився ще один інвестор, власник найбільшої у Східній Європі ферми, де вирощують вівці елітної породи Дмитро Огньов.«Моя мета на проекті – хочу подивитися, що коїться і чим можна допомогти в різних регіонах», – зауважив Дмитро Огньов.Бізнесмен запропонував громадам взяти участь у розіграші його 35 племінних овець.Для цього кожна об’єднана громада мала збудувати для них кошару.«Пропозиція Дмитра дуже чудова, тому що для України зараз розвиток сільського господарства повинен стояти на першому місці», – сказала Голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.Голови чотирьох громад прибули у місто Трускавець, що на Львівщині разом з обраними ними фермерами.Кожна команда складалась з Голови та одного фермера.Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб приїхала з фермером Олександром Джусом. 36-річний Олександр Джус займається фермерством сім місяців, займається тваринництвом, вирощує 50 голів овець романівської породи.«Коли ми зустрілися з моїми колегами, я була трохи здивована, що серед них були жінки-фермери. Стосовно вирощування свиней, овець чи великої рогатої худоби – я не думала, що жінки таким займаються взагалі», – сказала Олена Твердохліб.«Приїхавши до такої видатної особи, я взагалі був шокований. Перше враження – це мурашки по тілу», – поділився враженнями Олександр Джус.На гостей чекала бізнес-вечеря з послом Австрії, Герміною Поппелер. Вона оголосила приз – поїздку до Австрії, в рамках якої передбачили відвідування різних фермерських господарств.Радник міністра з агарної політики Австрії Йозеф Штокль відзначив, що дуже радий показати фермерські господарства Австрії.Далі господарники змагались у якості та швидкості стрижки овець. Згодом виконали бізнес-задачу.Під час проекту Голові Княгининівської ОТГ потрібно було повертатись на роботу, однак вона залишилась заради збереження команди.«Це не командна гра, це – шоу», – емоційно мовила вона.Виходячи з правил, Дмитро, окрім основного, надав ще один приз – стажування як можливість перейняти його досвід для того, щоб наступного разу отримати такий квиток до Австрії.Фермер Олександр Джус отримав стажування на фермі Дмитра Огньова.«Я був у шоці від пропозиції Дмитра Огньова. Я приймаю цю пропозицію з задоволенням. Це для мене ще крутіша пропозиція, як поїхати в Австрію», – захоплено мовив Олександр Джус.«Дуже хороший шанс для того, щоб розвинути його фермерське господарство і для того, щоб отримати якісь нові знання від такого досить поважного бізнесмена як Дмитро Огньов», – сказала Олена Твердохліб.«Я хочу відмітити Сашка, в якого горіли очі. В нього була дуже позитивна енергетика. І це було дуже видно. Він був тим фермером, який хотів більше за всіх отримати цей приз», – зауважив Дмитро Огньов.А поїздку до Австрії здобув Василь Стефурак з Печеніжинської ОТГ.

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