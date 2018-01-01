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Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину

Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину
У Черкасах біля одного з розважальних закладів міста невідомі влаштували стрілянину.

Про це повідомляє ВІККА.

Стартувало все з масової бійки. Потому один із її учасників дістав зброю. Кілька учасників сутички отримали тілесні ушкодження, одного – вогнепально поранили.

Чоловіка госпіталізували до третьої міської лікарні.

За описом очевидців винуватця затримали правоохоронці й доправили до відділу поліції. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий.

Нині триває слідство.



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Теги: стрілянина
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