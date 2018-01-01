Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину
Сьогодні, 03:11
У Черкасах біля одного з розважальних закладів міста невідомі влаштували стрілянину.
Про це повідомляє ВІККА.
Стартувало все з масової бійки. Потому один із її учасників дістав зброю. Кілька учасників сутички отримали тілесні ушкодження, одного – вогнепально поранили.
Чоловіка госпіталізували до третьої міської лікарні.
За описом очевидців винуватця затримали правоохоронці й доправили до відділу поліції. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий.
Нині триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ВІККА.
Стартувало все з масової бійки. Потому один із її учасників дістав зброю. Кілька учасників сутички отримали тілесні ушкодження, одного – вогнепально поранили.
Чоловіка госпіталізували до третьої міської лікарні.
За описом очевидців винуватця затримали правоохоронці й доправили до відділу поліції. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий.
Нині триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину
Сьогодні, 03:11
У Харкові жінка морила дітей голодом
Сьогодні, 02:12
«Луцьктепло» віддало борги за рахунок субвенції із держбюджету
Сьогодні, 00:54
На каналізацію на Шацьких озерах треба 25 мільйонів
Сьогодні, 00:15