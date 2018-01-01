Біля клубу у Черкасах масова бійка переросла у стрілянину





Про це повідомляє



Стартувало все з масової бійки. Потому один із її учасників дістав зброю. Кілька учасників сутички отримали тілесні ушкодження, одного – вогнепально поранили.



Чоловіка госпіталізували до третьої міської лікарні.



За описом очевидців винуватця затримали правоохоронці й доправили до відділу поліції. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий.



Нині триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкасах біля одного з розважальних закладів міста невідомі влаштували стрілянину.Про це повідомляє ВІККА Стартувало все з масової бійки. Потому один із її учасників дістав зброю. Кілька учасників сутички отримали тілесні ушкодження, одного – вогнепально поранили.Чоловіка госпіталізували до третьої міської лікарні.За описом очевидців винуватця затримали правоохоронці й доправили до відділу поліції. Ним виявився 33-річний раніше судимий місцевий.Нині триває слідство.

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