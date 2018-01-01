Топ-5 найпопулярніших послуг у луцькому ЦНАПі





Про це розповіла директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради Лариса Карп'як, - пише



Зі слів Лариси Карп'як, є послуги, які «відмирають», а замість них з'являються нові й затребувані серед населення.



Найпопулярнішими послугами, які надає ЦНАП є, звісно ж, виготовлення закордонних паспортів.



Також це:



- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;

- послуги відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;

- видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих осіб у будинку;

- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи до документів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ЦНАП на сьогодні надає 332 послуги, серед яких є 5, які користубться неабияким попитом у населення.Про це розповіла директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради, - пише Конкурент Зі слів Лариси Карп'як, є послуги, які «відмирають», а замість них з'являються нові й затребувані серед населення.Найпопулярнішими послугами, які надає ЦНАП є, звісно ж, виготовлення закордонних паспортів.Також це:- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;- послуги відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;- видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих осіб у будинку;- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи до документів.

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