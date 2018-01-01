вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Топ-5 найпопулярніших послуг у луцькому ЦНАПі

Топ-5 найпопулярніших послуг у луцькому ЦНАПі
Луцький ЦНАП на сьогодні надає 332 послуги, серед яких є 5, які користубться неабияким попитом у населення.

Про це розповіла директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради Лариса Карп'як, - пише Конкурент.

Зі слів Лариси Карп'як, є послуги, які «відмирають», а замість них з'являються нові й затребувані серед населення.

Найпопулярнішими послугами, які надає ЦНАП є, звісно ж, виготовлення закордонних паспортів.

Також це:

- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;
- послуги відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;
- видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих осіб у будинку;
- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи до документів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЦНАП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» досі не виконав рішення суду
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Не ви будували, щоб так їздити»: на трасі спіймали перевантажену фуру
21 лютий, 23:03
Топ-5 найпопулярніших послуг у луцькому ЦНАПі
21 лютий, 22:30
Марина Порошенко назвала Волинь «Волиньщиною»
21 лютий, 22:27
Демонтаж по-новому: машина знесла зупинку в Нововолинську
21 лютий, 22:02
Схожі новини
«Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему «Живі» черги в ЦНАПі: лучан просять допомогти вирішити проблему
19 лютий, 16:41
День Валентина у луцькому ЦНАПі. ФОТО День Валентина у луцькому ЦНАПі. ФОТО
14 лютий, 22:25
У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС
06 лютий, 09:20
Луцький ЦНАП за 335 тисяч прибиратиме київська фірма Луцький ЦНАП за 335 тисяч прибиратиме київська фірма
05 січень, 15:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чекайте тепер в гості». Луцькі майданівці звернулися до політиків
21 лютий, 09:51
 2
У Луцьк приїхала Марина Порошенко. ФОТО
21 лютий, 13:16
 1
Перший будинок ЖК «Юпітер» здали в експлуатацію. ФОТО
21 лютий, 12:22
 1
Луцька міськрада програла черговий суд звільненому посадовцю
21 лютий, 11:24
 1
Як на концерті Олега Скрипки в Луцьку збирали гроші на церкву. ФОТО
21 лютий, 10:56
 1
Медіа
відео
1/8