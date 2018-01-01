Топ-5 найпопулярніших послуг у луцькому ЦНАПі
21 лютий, 22:30
Луцький ЦНАП на сьогодні надає 332 послуги, серед яких є 5, які користубться неабияким попитом у населення.
Про це розповіла директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради Лариса Карп'як, - пише Конкурент.
Зі слів Лариси Карп'як, є послуги, які «відмирають», а замість них з'являються нові й затребувані серед населення.
Найпопулярнішими послугами, які надає ЦНАП є, звісно ж, виготовлення закордонних паспортів.
Також це:
- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;
- послуги відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;
- видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих осіб у будинку;
- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи до документів.
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Про це розповіла директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Луцької міськради Лариса Карп'як, - пише Конкурент.
Зі слів Лариси Карп'як, є послуги, які «відмирають», а замість них з'являються нові й затребувані серед населення.
Найпопулярнішими послугами, які надає ЦНАП є, звісно ж, виготовлення закордонних паспортів.
Також це:
- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання;
- послуги відділу реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;
- видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих осіб у будинку;
- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи до документів.
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