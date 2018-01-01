Волинянин убив брата і підпалив хату, аби замести сліди

підпалі будинку, аби замести сліди вбивства.



Про це пише Петро Трофимчук на шпальтах газети



У такому страшному злочині рідні 40-річного карпилівчанина Анатолія С. підозрюють жителя пенсійного віку села Карасин Олексія Ш., на згарищі щойно спопелілого житлового будинку котрого були знайдені залишки обгорілого людського тіла.



У село в особистих справах приїхала сестра Анатолія. Вона прийшла до оселі покійних батьків, у якій одинаком жив її брат. На дверях висів замок, а навколо хати на свіжому снігу не було жодного сліду. З усього було зрозуміло, що брат щонайменше останньої ночі не ночував вдома. Це насторожило жінку. Адже ніколи раніше такого не траплялося. У передчутті чогось недоброго вона з родичами поквапилася повідомити про це сільського голову Марину Мартинюк.



Тож люди розповіли, що бачили Анатолія С. разом із жителем села Карасин, його двоюрідним братом Олексієм Ш. у місцевому магазині, де останній купував продукти харчування.



Олексій запросив брата до себе додому «смажити цибулю».



Родинні стосунки між двоюрідними братами колись зіпсувала земельна ділянка, яка залишилася Анатолію у спадок від покійних діда та нерідної баби, на котру також претендував і Олексій. Олексій ремствував, що Анатолій земельну ділянку продав, а грішми не поділився. За це він свого брата неодноразово ображав, у тому числі і силою дужого кулака.



Насвітанку виникла пожежа у хаіа Олексія Ш., який теж проживав одиноко, оскільки з дружиною розлучився. Саме сюди привів правоохоронців логічний ланцюжок подій і фактів, а також доказів, які їм вдалося оперативно добути. На залитому пожежними водою згарищі було знайдене обгоріле тіло чоловіка.



Рідні розповідають, що їх не допустили на саме згарище для огляду чоловіка, тож ідентифікувати його за ознаками зовні практично неможливо. Але вони впевнені, що це тіло Анатолія.



На місце події прибули працівники прокуратури, районного відділу поліції, експерти-криміналісти з Луцька. На місці у селі було затримано і підозрюваного у вбивстві Олексія Ш., який заперечував свою причетність до вбивства.



У сараї під час огляду господарства Олексія Ш. було знайдено закривавлені одяг, постільні речі.



Наразі Олексія Ш. затримано за підозрою у вбивстві. Рештки тіла, знайденого на згарищі, відправлені на судово-медичну експертизу. Тим часом стало відомо і те, що Олексій Ш. таки зізнався у вбивстві.



Триває слідство. У разі доведення вини Олексія Ш. йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або й довічно.



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