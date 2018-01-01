У Луцьку показали рідкісні артефакти Лесі Українки

Лесі Українки у Луцьку показали унікальні артефакти письменниці. Фотографії, рукописи, особисті речі, меблі і окрема експозиція, присвячена взаєминам із письменницею Ольгою Кобилянською.



Про це повідомляє



Університетський музей, присвячений Лесі Українці. У центрі виставкової зали – меблі із київської квартири Косачів. Фортепіано та письмовий стіл із рукописами письменниці і ще вишукані дрібниці Лариси Косач.



Завідувачка музею Лесі Українки Тетяна Данилюк-Терещук розповідає: «Неймовірна річ – із фондів Колодяжненського літературно-меморіального музею. Особиста річ Лесі Українки – дерев’яна скринька з різьбою, така ошатна. Чомусь уявилося, що саме у ній Лариса Петрівна могла зберігати дорогі для неї речі».



А це – оригінал світлини 1901-го року, на якій позують Леся Українка та її подруга, письменниця Ольга Кобилянська. Таких фото було усього два, кажуть наукові співробітнники волинського вишу. У луцькому музеї знімок став основою експозиції під назвою «Товаришки», в якій закцентували увагу на стосунках між письменницями.



Науковий співробітник інституту Лесі Українки Сергій Романов говорить: «Наші дві героїні знайшли одна в одній того резонатора, який дозволяв розкрилитися душевно, який дозволяв розмовляти на найдражливіші чи найактуальніші, найпекучіші теми. Я б оцей сегмент розмови розглядав саме так. Ті спекуляції, даруйте, не завжди чистоплотні, вони при серйозному та навіть просто при розгляді не витримують жодної критики. Українська мова дивовижна у цьому сегменті і вона оперує двома поняттями: кохання і любов. Я би говорив про любов між цими двома жінками, про дуже тонке сприйняття одне одної».



При університеті вже 30 років діє наукова лабораторія, у якій вивчають усе, пов’язане з життям і творчістю Лариси Косач. Науковець Олена Маланій каже: і вона, і її колеги пишаються зібраними за цей час раритетами.



«Ми маємо дуже цікаву колекцію старовинних книжок, які видані були ще на початку ХХ століття чи в передвоєнний час. Можемо пишатися і дуже великою колекцією творів Лесі Українки мовами народів світу. У нас є твори Лесі Українки всіма європейськими мовами, грузинською, даргинською, кримсько-татарською, естонською, угорською, болгарською», – розповіла Олена Маланій.



А віднедавна, показує Олена Маланій, є ще й ось такі двомовні видання, які надрукували на замовлення університету. «Лісова пісня» мовами, які знала Леся Українка.



«Білінгво, тобто з двох сторін різними мовами. Українсько-англійською, друга книжка була українсько-польська і третя, найсвіжіша, – це «Лісова пісня» німецькою мовою» , – розповідає Олена Маланій.



Авторка «Лісової пісні» була поліглотом, тож цю серію мають намір продовжити французькою, іспанською та італійською мовами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди дня народженняу Луцьку показали унікальні артефакти письменниці. Фотографії, рукописи, особисті речі, меблі і окрема експозиція, присвячена взаєминам із письменницеюПро це повідомляє ВРД НСТУ Університетський музей, присвячений Лесі Українці. У центрі виставкової зали – меблі із київської квартири Косачів. Фортепіано та письмовий стіл із рукописами письменниці і ще вишукані дрібниціЗавідувачка музею Лесі Українкирозповідає: «Неймовірна річ – із фондів Колодяжненського літературно-меморіального музею. Особиста річ Лесі Українки – дерев’яна скринька з різьбою, така ошатна. Чомусь уявилося, що саме у ній Лариса Петрівна могла зберігати дорогі для неї речі».А це – оригінал світлини 1901-го року, на якій позують Леся Українка та її подруга, письменниця Ольга Кобилянська. Таких фото було усього два, кажуть наукові співробітнники волинського вишу. У луцькому музеї знімок став основою експозиції під назвою «Товаришки», в якій закцентували увагу на стосунках між письменницями.Науковий співробітник інституту Лесі Українкиговорить: «Наші дві героїні знайшли одна в одній того резонатора, який дозволяв розкрилитися душевно, який дозволяв розмовляти на найдражливіші чи найактуальніші, найпекучіші теми. Я б оцей сегмент розмови розглядав саме так. Ті спекуляції, даруйте, не завжди чистоплотні, вони при серйозному та навіть просто при розгляді не витримують жодної критики. Українська мова дивовижна у цьому сегменті і вона оперує двома поняттями: кохання і любов. Я би говорив про любов між цими двома жінками, про дуже тонке сприйняття одне одної».При університеті вже 30 років діє наукова лабораторія, у якій вивчають усе, пов’язане з життям і творчістю Лариси Косач. Науковецькаже: і вона, і її колеги пишаються зібраними за цей час раритетами.«Ми маємо дуже цікаву колекцію старовинних книжок, які видані були ще на початку ХХ століття чи в передвоєнний час. Можемо пишатися і дуже великою колекцією творів Лесі Українки мовами народів світу. У нас є твори Лесі Українки всіма європейськими мовами, грузинською, даргинською, кримсько-татарською, естонською, угорською, болгарською», – розповіла Олена Маланій.А віднедавна, показує Олена Маланій, є ще й ось такі двомовні видання, які надрукували на замовлення університету. «Лісова пісня» мовами, які знала Леся Українка.«Білінгво, тобто з двох сторін різними мовами. Українсько-англійською, друга книжка була українсько-польська і третя, найсвіжіша, – це «Лісова пісня» німецькою мовою» , – розповідає Олена Маланій.Авторка «Лісової пісні» була поліглотом, тож цю серію мають намір продовжити французькою, іспанською та італійською мовами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію