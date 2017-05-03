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У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні

У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
Самооборонівці сьогодні, 24 лютого, в річницю створення ГФ «Самооборона Волині», вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Самооборона Майдану - Волинь" у Facebook.

"...самооборонівці прийшли в Свято-Троїцький кафедральний собор на молитву за загиблими побратимами під час Революції Гідності. Спільно помолились за них і біля стели Героїв Небесної Сотні.
Герої не вмирають!", - йдеться в дописі.

У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні
У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні

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Теги: Самооборона Волині, молитва, вшанування
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