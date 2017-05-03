У Луцьку молились за Героїв Небесної Сотні





Про це йдеться на офіційній сторінці "Самооборона Майдану - Волинь" у



"...самооборонівці прийшли в Свято-Троїцький кафедральний собор на молитву за загиблими побратимами під час Революції Гідності. Спільно помолились за них і біля стели Героїв Небесної Сотні.

Герої не вмирають!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Самооборонівці сьогодні, 24 лютого, в річницю створення ГФ «Самооборона Волині», вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності.Про це йдеться на офіційній сторінці "Самооборона Майдану - Волинь" у Facebook "...самооборонівці прийшли в Свято-Троїцький кафедральний собор на молитву за загиблими побратимами під час Революції Гідності. Спільно помолились за них і біля стели Героїв Небесної Сотні.Герої не вмирають!", - йдеться в дописі.

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