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Зірка кіно зніматиметься в Карпатах

Зірка кіно зніматиметься в Карпатах
В Україну на зйомки фільму Останній крок приїхав всесвітньо відомий французький актор Жан Рено.

Про це написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook, - пише Новое Время.

"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі Останній крок. Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", - зазначив він.

Останній крок – це розповідь на межі психологічного трилера та фільму-ініціації, між вчорашнім та сьогоденним, де кожен елемент підкреслюється та посилюється ретроспективою.

Головну роль у фільмі виконає Жан Рено, для якого ця стрічка стане заключною в його кінокар’єрі. Крім того, зіграють канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.

Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), Києві, Нью-Йорку та Канаді.

Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.

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Теги: Жан Рено, Карпати
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