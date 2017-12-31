Зірка кіно зніматиметься в Карпатах
Сьогодні, 12:27
В Україну на зйомки фільму Останній крок приїхав всесвітньо відомий французький актор Жан Рено.
Про це написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook, - пише Новое Время.
"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі Останній крок. Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", - зазначив він.
Останній крок – це розповідь на межі психологічного трилера та фільму-ініціації, між вчорашнім та сьогоденним, де кожен елемент підкреслюється та посилюється ретроспективою.
Головну роль у фільмі виконає Жан Рено, для якого ця стрічка стане заключною в його кінокар’єрі. Крім того, зіграють канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.
Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), Києві, Нью-Йорку та Канаді.
Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.
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Про це написав голова Держкіно України Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook, - пише Новое Время.
"Мав честь особисто привітати Жана Рено з приїздом в Карпати для зйомок в українсько-французькому фільмі Останній крок. Співпраця з зірками такого масштабу - це черговий етап розвитку нашої кіноіндустрії та свідчення довіри до рівня нашого професіоналізму з боку європейських колег", - зазначив він.
Останній крок – це розповідь на межі психологічного трилера та фільму-ініціації, між вчорашнім та сьогоденним, де кожен елемент підкреслюється та посилюється ретроспективою.
Головну роль у фільмі виконає Жан Рено, для якого ця стрічка стане заключною в його кінокар’єрі. Крім того, зіграють канадська акторка Сара Лінд, англійський актор Том Хоппер, американський актор Гарі Дурдан, а також українські актори Ігор Цишкевич, Маргарита Бурковська, Олег Карпенко та інші.
Зйомки фільму будуть проходити у Карпатах (на озері Синевир), Києві, Нью-Йорку та Канаді.
Вихід стрічки у прокат запланований на 2019 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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