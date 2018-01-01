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У волинському суді обурені обшуком. Кажуть, що силовики погрожували та тиснули

У волинському суді обурені обшуком. Кажуть, що силовики погрожували та тиснули
Адміністрація Волинського окружного адміністративного суду зробила заяву щодо обшуків у будівлі суду та затримання керівника установи Олександра Лозовського, якого звинувачують в хабарництві.

Звернення опубліковане на сайті "Судова влада України".

Публікуємо заяву без змін і правок:


23 лютого 2018 року в приміщення Волинського окружного адміністративного суду, розташованого за адресою вул. Словацького, 3, м. Луцьк, о 14 год. 26 хв. ввірвались невідомі особи в кількості 15-20 чоловік, одягнутих в цивільному без будь-яких розпізнавальних знаків.

Не пред’являючи службових посвідчень та будь-яких інших документів, проникли в кабінет голови суду та інші службові кабінети, при цьому в деяких кабінетах вибивали двері, які на той момент були зачинені. На адресу працівників суду з боку правоохоронців висловлювались погрози, вчинювався моральний тиск.

Утримуючи працівників апарату суду на їх службових місцях, проникли в кабінет голови суду без відома та дозволу останнього, за його відсутності та відсутності інших працівників апарату суду. В подальшому було вибито двері (запасний вихід) в приміщення, суміжне з кабінетом голови суду та санвузлом. При цьому вказані особи в кабінеті голови суду перебували чималий час без присутності будь-кого з працівників суду. Дані особи неодноразово заходили та виходили з службового кабінету голови суду, чинили опір працівнику суду, яка намагалась потрапити до даного приміщення.

Лише згодом в приймальню голови суду зайшов слідчий Прокуратури Волинської області з понятими та особою, яка здійснювала відеозапис, і тільки тоді було оголошено, що буде проводитись слідча дія – огляд приміщення. Без присутності голови суду розпочали здійснювати слідчі дії в службовому кабінеті голови суду та приміщенні, яке суміжне з кабінетом голови суду та санвузлом. На момент прибуття голови суду Лозовського О.О. слідчі дії фактично були завершені. Вищенаведені дії працівників прокуратури та поліції є порушенням вимог статтей 233, 237 Кримінального процесуального кодексу України та свідчать про проведення не огляду, а обшуку службового кабінету голови суду та суміжного з ним приміщення. При цьому ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук приміщення не було.

При проведенні обшуку посадовими особами прокуратури вилучено документи, комп’ютерна техніка та жорсткий диск з записами камер відеоспостереження, розміщених в приміщенні суду. Вказане вище дає підстави вважати дії співробітників прокуратури по проведенню обшуку в приміщенні Волинського окружного адміністративного суду протиправними та такими, що спрямовані на втручання в процес здійснення правосуддя суддями шляхом вчинення на них тиску. Вбачається намір вплинути на об’єктивність прийняття судом рішень по окремим справам, які перебувають на розгляді в суді.

Відповідно до статті 17 Кримінального процесуального кодексу України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили (презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини).

Всупереч вищезазначеного принципу, на сайті Прокуратури Волинської області 23 лютого 2018 року було розміщено інформацію, в якій зазначено, що «у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрито адвоката, який у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду, одержав неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову», яким фактично стверджується ще недоведений факт вини осіб. Звертаємо увагу Генерального прокурора України та прокурорів інших рівнів на необхідність забезпечення дотримання принципу презумпції невинуватості при інформуванні громадськості про хід досудових розслідувань відносно осіб.

Про хід подій в подальшому буде проінформовано громадськість шляхом розміщення інформації на офіційній веб-сторінці Волинського окружного адміністративного суду веб-сайту Судова влада України.

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Теги: Волинський окружний адміністративний суд, варте уваги
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