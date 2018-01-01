вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Горе-мати залишила 6 малих дітей без їжі на декілька днів

Горе-мати залишила 6 малих дітей без їжі на декілька днів
На Чернігівщині мати залишила шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, у хаті. Діти два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення.

Про це інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Так, до поліції 25 лютого надійшла інформація, що в одному з сіл Куликівського району в будинку матері-одиначки залишилися без нагляду шестеро малолітніх дітей.

Два дні тому жінка пішла «святкувати» та зникла. Зі слів селян, за жінкою таке водилося й раніше. Дітлахи ж прилипли до вікон і другий день виглядали маму. Голова сільради зрозумів, що сталося і викликав поліцію.

Правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Куликівської райдержадміністрації помістили всіх шістьох дітей до дитячого відділення райлікарні.

Провівши комплекс розшукових заходів, в обід 26 лютого поліція встановила місце перебування матері.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Згідно закону жінці, яка залишила шістьох малолітніх дітей, загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, горе-мати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
У Луцьку міську раду з 1 березня - вхід за перепустками
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинське підприємство змушують повернути орендовану земельну ділянку
Сьогодні, 16:56
Автор – боягуз: ветеран про ініціатора знесення обеліску на луцькому меморіалі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:49
Горе-мати залишила 6 малих дітей без їжі на декілька днів
Сьогодні, 16:24
Радянські прапори на параді в Кривому Розі: поліція відкрила кримінал
Сьогодні, 16:05
З'явилось відео аварії за участі поліцейського авто у Ківерцях
Сьогодні, 15:49
Схожі новини
У Харкові жінка морила дітей голодом У Харкові жінка морила дітей голодом
20 лютий, 02:12
Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
10 лютий, 00:51
У луцькому парку з’явиться потяг для дітей У луцькому парку з’явиться потяг для дітей
07 лютий, 12:53
На Донбасі від вибуху травмувались троє дітей На Донбасі від вибуху травмувались троє дітей
07 лютий, 10:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка виграла приз вартістю 50 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:47
 1
Степан Івахів: «Політичні сили у Верховній Раді чубляться, бо вже живуть виборами»
Сьогодні, 13:36
 1
Як добре ви знаєте Любешівський район. ТЕСТ
25 лютий, 21:37
 1
Ігор Лапін: Необхідно гуртуватись навколо президентського законопроекту про антикорупційний суд
Сьогодні, 20:13
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8