Горе-мати залишила 6 малих дітей без їжі на декілька днів

На Чернігівщині мати залишила шестеро малолітніх дітей, найменшому з яких півтора року, у хаті. Діти два дні сиділи вдома самі без їжі і опалення.Про це інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області.Так, до поліції 25 лютого надійшла інформація, що в одному з сіл Куликівського району в будинку матері-одиначки залишилися без нагляду шестеро малолітніх дітей.Два дні тому жінка пішла «святкувати» та зникла. Зі слів селян, за жінкою таке водилося й раніше. Дітлахи ж прилипли до вікон і другий день виглядали маму. Голова сільради зрозумів, що сталося і викликав поліцію.Правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей Куликівської райдержадміністрації помістили всіх шістьох дітей до дитячого відділення райлікарні.Провівши комплекс розшукових заходів, в обід 26 лютого поліція встановила місце перебування матері.Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, поліцією відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Згідно закону жінці, яка залишила шістьох малолітніх дітей, загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.