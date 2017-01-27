На Волині – перебої у автобусному сполученні

не вийшли 5 автобусів, то після обіду вже складно було доїхати в інші області.



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У вівторок, 27 лютого, найскладніше було доїхати у напрямку Ковеля з Луцька, майже усі перевізники, які мали б виїхати вранці попередили про поломку машин.



Серед інших, з Луцька не виїхав автобус за маршрутом Певжа, Бокійма, Нововолинськ. Також не вийшов на рейс автобус Щитинь-Горохів, ще один замерз у Камені-Каширському. Вже після обіду складно було доїхати і в інші області. Один із перших рейсів, які скасували – до Буковеля.



Працівники автостанції запевняють, що вартість квитка в таких випадках вони компенсовують. Кажуть, нестабільна ситуація буде доти, поки температура повітря не підвищиться до -5 градусів за Цельсієм.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через сильний мороз не усі автобуси вийшли на рейс. Якщо зранку на рейси, то після обіду вже складно було доїхати в інші області.Про це повідомляє 12 канал У вівторок, 27 лютого, найскладніше було доїхати у напрямку Ковеля з Луцька, майже усі перевізники, які мали б виїхати вранці попередили про поломку машин.Серед інших, з Луцька не виїхав автобус за маршрутом Певжа, Бокійма, Нововолинськ. Також не вийшов на рейс автобус Щитинь-Горохів, ще один замерз у Камені-Каширському. Вже після обіду складно було доїхати і в інші області. Один із перших рейсів, які скасували – до Буковеля.Працівники автостанції запевняють, що вартість квитка в таких випадках вони компенсовують. Кажуть, нестабільна ситуація буде доти, поки температура повітря не підвищиться до -5 градусів за Цельсієм.

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