Бойовики понад чотири години обстрілювали позиції ЗСУ на Світлодарській дузі

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню з боку терористів.Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку бойовики активізувались на Світлодарській дузі, де зокрема понад чотири години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів біля Світлодарська та випустили понад 200 мін різних калібрів.Поблизу Луганського і Троїцького терористи застосували 120 мм міномети, а неподалік Новоолександрівки стріляли з мінометів калібру 82 мм і гранатометів.Крім того бойовики випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82 мм по населеному пункту Луганське. Оскільки обстріл відбувся затемна, наслідки заподіяної шкоди поки невідомі. Зараз військовослужбовці Збройних Сил України з’ясовують чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення.На Донецькому напрямку порушень припинення вогню не зафіксовано.У штабі також додали, що внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення.