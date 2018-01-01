Декілька пожежних команд годину гасили хлів





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.



Повідомлення про займання господарської будівлі у селі Житнівка надійшло 28 лютого о 09:34. Для гасіння пожежі були залучені пожежні автомобілі 8 ДПРЧ з Каменя-Каширського, місцевої пожежної охорони сіл Піщане та Тоболи. Пожежу спільними зусиллями ліквідовано о 10:35.



Загоряння трапилося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Година знадобилася кільком пожежним командам для приборкання полум’я, яке охопило господарську споруду у селі Житнівка Камінь-Каширського району.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.Повідомлення про займання господарської будівлі у селі Житнівка надійшло 28 лютого о 09:34. Для гасіння пожежі були залучені пожежні автомобілі 8 ДПРЧ з Каменя-Каширського, місцевої пожежної охорони сіл Піщане та Тоболи. Пожежу спільними зусиллями ліквідовано о 10:35.Загоряння трапилося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.

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