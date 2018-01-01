Декілька пожежних команд годину гасили хлів
Сьогодні, 06:10
Година знадобилася кільком пожежним командам для приборкання полум’я, яке охопило господарську споруду у селі Житнівка Камінь-Каширського району.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.
Повідомлення про займання господарської будівлі у селі Житнівка надійшло 28 лютого о 09:34. Для гасіння пожежі були залучені пожежні автомобілі 8 ДПРЧ з Каменя-Каширського, місцевої пожежної охорони сіл Піщане та Тоболи. Пожежу спільними зусиллями ліквідовано о 10:35.
Загоряння трапилося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.
Повідомлення про займання господарської будівлі у селі Житнівка надійшло 28 лютого о 09:34. Для гасіння пожежі були залучені пожежні автомобілі 8 ДПРЧ з Каменя-Каширського, місцевої пожежної охорони сіл Піщане та Тоболи. Пожежу спільними зусиллями ліквідовано о 10:35.
Загоряння трапилося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.
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