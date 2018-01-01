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Декілька пожежних команд годину гасили хлів

Декілька пожежних команд годину гасили хлів
Година знадобилася кільком пожежним командам для приборкання полум’я, яке охопило господарську споруду у селі Житнівка Камінь-Каширського району.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС у Волинській області.

Повідомлення про займання господарської будівлі у селі Житнівка надійшло 28 лютого о 09:34. Для гасіння пожежі були залучені пожежні автомобілі 8 ДПРЧ з Каменя-Каширського, місцевої пожежної охорони сіл Піщане та Тоболи. Пожежу спільними зусиллями ліквідовано о 10:35.

Загоряння трапилося внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації кормозапарника.

Декілька пожежних команд годину гасили хлів
Декілька пожежних команд годину гасили хлів

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Теги: пожежа, Волинь
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