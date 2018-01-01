У Луцьку збирають україномовну літературу на Схід
02 березень, 21:46
У Луцьку розпочав діяти пункт збору україномовних книг, які згодом потраплять на Схід.
Про це повідомляє Волинь Online.
Пункт збору розташований на першому поверсі Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки на вулиці Шопена, 11.
Кожен охочий може принести книгу будь-якого жанру, але книги мають бути написані українською мовою.
Коли зберуть достатньо книг, їх відправлять на Схід до навчальних закладів а саме: у дитячі садочки, школи та бібліотеки.
«Давайте разом будемо розмовляти українською мовою», – кажуть організатори.
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Про це повідомляє Волинь Online.
Пункт збору розташований на першому поверсі Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки на вулиці Шопена, 11.
Кожен охочий може принести книгу будь-якого жанру, але книги мають бути написані українською мовою.
Коли зберуть достатньо книг, їх відправлять на Схід до навчальних закладів а саме: у дитячі садочки, школи та бібліотеки.
«Давайте разом будемо розмовляти українською мовою», – кажуть організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Добра справа! Пiдтримаю! Кажуть, що там дефицит туалетного папiру...
на розпал альтернативного палива - в самий раз!
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