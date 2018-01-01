У Луцьку збирають україномовну літературу на Схід





Про це повідомляє



Пункт збору розташований на першому поверсі Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки на вулиці Шопена, 11.



Кожен охочий може принести книгу будь-якого жанру, але книги мають бути написані українською мовою.



Коли зберуть достатньо книг, їх відправлять на Схід до навчальних закладів а саме: у дитячі садочки, школи та бібліотеки.



«Давайте разом будемо розмовляти українською мовою», – кажуть організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочав діяти пункт збору україномовних книг, які згодом потраплять на Схід.Про це повідомляє Волинь Online Пункт збору розташований на першому поверсі Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки на вулиці Шопена, 11.Кожен охочий може принести книгу будь-якого жанру, але книги мають бути написані українською мовою.Коли зберуть достатньо книг, їх відправлять на Схід до навчальних закладів а саме: у дитячі садочки, школи та бібліотеки.«Давайте разом будемо розмовляти українською мовою», – кажуть організатори.

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