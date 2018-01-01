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У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО

У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
3 березня на вулиці Ольжича в Києві стався прорив труби просто посеред проїжджої частини.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.

Припаркований автомобіль Daewoo Lanos наполовину провалився під землю. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Також у суботу, 3 березня, прорвало тепломагістраль на вулиці Петлюри в центрі Києва. Вулицю залило окропом, без опалення залишилися шість багатоквартирних будинків, школа та лікарня.

У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО

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Теги: Київ
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