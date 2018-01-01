У Києві автомобіль провалився під землю. ФОТО
03 березень, 23:07
3 березня на вулиці Ольжича в Києві стався прорив труби просто посеред проїжджої частини.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.
Припаркований автомобіль Daewoo Lanos наполовину провалився під землю. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
Також у суботу, 3 березня, прорвало тепломагістраль на вулиці Петлюри в центрі Києва. Вулицю залило окропом, без опалення залишилися шість багатоквартирних будинків, школа та лікарня.
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Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.
Припаркований автомобіль Daewoo Lanos наполовину провалився під землю. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
Також у суботу, 3 березня, прорвало тепломагістраль на вулиці Петлюри в центрі Києва. Вулицю залило окропом, без опалення залишилися шість багатоквартирних будинків, школа та лікарня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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