У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих
Сьогодні, 20:29
Цієї весни у РЦ «Промінь» відбудуться екстравагантні вистави від київського театру-студії імпровізації «Чорний квадрат».
Так, 12 березня о 19:00 відбудеться вистава «Кохання сексом не зіпсуєш» - лірична комедія, де розповідають про список «наболілих» тем. Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій.
Вистава «Сексуальне чтово» – це єдине в Україні імпровізаційне шоу.
Жива гра, яка перетворюється в новий і неповторний твір, створений прямо на сцені на очах у глядачів за їх участю. «Зоряні гості» і глядачі беруть участь в імпровізації на сцені нарівні з акторами.
"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.
Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старше - на відповідальності батьків.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 12 березня о 19:00 відбудеться вистава «Кохання сексом не зіпсуєш» - лірична комедія, де розповідають про список «наболілих» тем. Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій.
Вистава «Сексуальне чтово» – це єдине в Україні імпровізаційне шоу.
Жива гра, яка перетворюється в новий і неповторний твір, створений прямо на сцені на очах у глядачів за їх участю. «Зоряні гості» і глядачі беруть участь в імпровізації на сцені нарівні з акторами.
"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.
Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старше - на відповідальності батьків.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині контрабанду знайшли під матрацом
Сьогодні, 21:07
Нафтогаз закриває своє представництво в Росії
Сьогодні, 20:50
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 6 березня
Сьогодні, 20:00
В Україні знімають політичний трилер про Голодомор
Сьогодні, 19:48
Медіа