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У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих

У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих
Цієї весни у РЦ «Промінь» відбудуться екстравагантні вистави від київського театру-студії імпровізації «Чорний квадрат».

Так, 12 березня о 19:00 відбудеться вистава «Кохання сексом не зіпсуєш» - лірична комедія, де розповідають про список «наболілих» тем. Театр обіцяє багато гумору і позитивних емоцій.

Вистава «Сексуальне чтово» – це єдине в Україні імпровізаційне шоу.
Жива гра, яка перетворюється в новий і неповторний твір, створений прямо на сцені на очах у глядачів за їх участю. «Зоряні гості» і глядачі беруть участь в імпровізації на сцені нарівні з акторами.

"Кожен наступний спектакль – це інтрига, кожен новий гість - сюрприз, але все разом – це гарантований вечір в приємній компанії", - йдеться у повідомлені.

Діти молодше 8 років на виставу не допускаються. Старше - на відповідальності батьків.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих
У РЦ «Промінь» - екстравагантна вистава для дорослих

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Теги: РЦ «Промінь», вистава, запрошення
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