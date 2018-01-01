Показали, як працює поліцейська станція у Луцькому районі. ФОТО





Вона обслуговуватиме територію в понад 90 кв. км, де мешкає майже 8,5 тисяч жителів, - інформує ГУНП у Волинській області.



В урочистості з нагоди відкриття поліцейської станції взяли участь начальник головного управління Національної поліції в області Петро Шпига, його заступник Сергій Козак, керівники управління превентивної діяльності волинської поліції Володимир Солоненко та Луцького відділення поліції Володимир Зусько, а також голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик.



Поліцейську дільницю обладнали доступом до мережі інтернет, бази даних МВС, передбачили кімнати для роботи працівників ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції, співробітників груп швидкого реагування патрульної поліції, а також представників громадських формувань.



Керівник волинської поліції передав співробітникам Луцького відділення поліції ключі від нового службового автомобіля Skoda Rapid.



Нагадаємо, що 28 лютого у місті Берестечко Горохівського району розпочала роботу перша на Волині













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Боратин сьогодні, 6 березня, запрацювала перша в Луцькому районі поліцейська станція.Вона обслуговуватиме територію в понад 90 кв. км, де мешкає майже 8,5 тисяч жителів, - інформує ГУНП у Волинській області.В урочистості з нагоди відкриття поліцейської станції взяли участь начальник головного управління Національної поліції в області, його заступник, керівники управління превентивної діяльності волинської поліціїта Луцького відділення поліції, а також голова Боратинської ОТГПоліцейську дільницю обладнали доступом до мережі інтернет, бази даних МВС, передбачили кімнати для роботи працівників ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції, співробітників груп швидкого реагування патрульної поліції, а також представників громадських формувань.Керівник волинської поліції передав співробітникам Луцького відділення поліції ключі від нового службового автомобіля Skoda Rapid.Нагадаємо, що 28 лютого у місті Берестечко Горохівського району розпочала роботу перша на Волині поліцейська станція . До кінця року на Волині планують ввести в дію 38 таких поліцейських станцій.

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