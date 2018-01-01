У гральному закладі у Луцька знайшли наркотики. ФОТО

У приміщенні лотереї у Луцьку виявили чоловіків з наркотиками.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, у ніч на 7 березня на проспекті Соборності до екіпажу патрульних звернувся громадянин з повідомленням, що в приміщення закладу лотереї можуть перебувати особи з забороненими речовинами.Патрульні перевірили заклад і виявили там 2 чоловіків, які захвилювались, коли побачили інспекторів. В одного з них полісмени виявили порошкоподібну речовину білого кольору. Цьому юнаку 21 рік. Особа іншого на той момент встановлювалась.Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, а патрульні забезпечили охорону місця події до її прибуття.