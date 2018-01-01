У гральному закладі у Луцька знайшли наркотики. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У приміщенні лотереї у Луцьку виявили чоловіків з наркотиками.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, у ніч на 7 березня на проспекті Соборності до екіпажу патрульних звернувся громадянин з повідомленням, що в приміщення закладу лотереї можуть перебувати особи з забороненими речовинами.
Патрульні перевірили заклад і виявили там 2 чоловіків, які захвилювались, коли побачили інспекторів. В одного з них полісмени виявили порошкоподібну речовину білого кольору. Цьому юнаку 21 рік. Особа іншого на той момент встановлювалась.
Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, а патрульні забезпечили охорону місця події до її прибуття.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, у ніч на 7 березня на проспекті Соборності до екіпажу патрульних звернувся громадянин з повідомленням, що в приміщення закладу лотереї можуть перебувати особи з забороненими речовинами.
Патрульні перевірили заклад і виявили там 2 чоловіків, які захвилювались, коли побачили інспекторів. В одного з них полісмени виявили порошкоподібну речовину білого кольору. Цьому юнаку 21 рік. Особа іншого на той момент встановлювалась.
Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, а патрульні забезпечили охорону місця події до її прибуття.
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Коментарі 1
Ну що за прикол, нанюхатись гівна, від якого не користі не задоволення, яке до того ще й коштує грошей, і за яке ще й кримінальна відповідальність, невже в 21 столітті нема кращого заняття
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