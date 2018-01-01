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Кияни оплачуватимуть проїзд у метро віршами Шевченка*

Кияни оплачуватимуть проїзд у метро віршами Шевченка*
9 березня квитком на проїзд у столичній підземці стануть вірші Тараса Шевченка.

Саме так ПриватБанк спільно з Київським метрополітеном запропонував киянам та гостям столиці поетично відзначити день народження Кобзаря.

Тарас Шевченко все життя розвивав і популяризував Україну та українське силою своїх віршів. Банк для тих, хто любить Україну - ПриватБанк додав до магії слова магію новітніх технологій - безконтактну оплату у метрополітені.

9 березня навіть автомобілісти захочуть проїхатися у Метро. Адже твори Тараса Шевченка кожен українець знає і любить з дитинства. Все, що потрібно, - при вході до Метро на станціях «Тараса Шевченка» та «Майдан Незалежності» продекламувати вірш великого Кобзаря, і наш промоутер пропустить вас безкоштовно за допомогою безконтактної картки ПриватБанку. Якщо ж ви розгубитесь і не згадаєте продовження рядка “Мені тринадцятий минало...” чи іншого улюбленого вірша - не біда. Вам подарують листівку із поезією, яку ви зможете прочитати і вивчити до наступного року, щоб пройти через турнікет.

У повсякденній метушні не завжди вистачає часу на вірші. А безконтактні технології ПриватБанку зекономлять час на поезію і подарують гарний настрій.

Чекаємо усіх Шевченкофілів 9-го березня у київському метрополітені:

10.00 -11.30 - станція “Тараса Шевченка”

12.00 - 14.00 -станція “Майдан Незалежності”

Тримайтесь за поручень та платіть безконтактно з ПриватБанком!
Кияни оплачуватимуть проїзд у метро віршами Шевченка*

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Теги: ПриватБанк, метрополітен
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