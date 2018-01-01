Муніципали назвали нові «точки», де продають сурогат
Сьогодні, 05:55
Адміністративні протоколи склали інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на продавців сурогату.
Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
Під час відпрацювання щодо виявлення фактів продажу в Луцьку забороненого алкоголю інспектори навідались на вулицю Щусєва. Тут, поблизу будинку №15, вони зафіксували момент реалізації сурогату з рук. У продавців вилучено 7,5 літрів рідини прозорого кольору з різким запахом спирту в пластиковій тарі.
Ще один випадок продажу сурогату вони виявили на вулиці Гетьмана Мазепи, 41б. Як результат – майже 4 літри вилученого алкоголю.
Продавців сурогату інспектори покарали адмінпротоколами, які направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення їм міри покарання.
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Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.
Під час відпрацювання щодо виявлення фактів продажу в Луцьку забороненого алкоголю інспектори навідались на вулицю Щусєва. Тут, поблизу будинку №15, вони зафіксували момент реалізації сурогату з рук. У продавців вилучено 7,5 літрів рідини прозорого кольору з різким запахом спирту в пластиковій тарі.
Ще один випадок продажу сурогату вони виявили на вулиці Гетьмана Мазепи, 41б. Як результат – майже 4 літри вилученого алкоголю.
Продавців сурогату інспектори покарали адмінпротоколами, які направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення їм міри покарання.
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Коментарі 4
Дякую за адреси, підкажіть де купити травку і замовити повій.
Для чого в місті існує це стадо баранів що називають поліцією котрий навіть не спроможний побороти продавців сурогату а під ігрові прокурорські заклади вони ходять щодня молитися як до церкви.
Здається, держава, де до 70% "лівого алкоголю", вже сама стала "точкою"...
Коли вже закриють точку продажу на володимирсткій, там вдень неможна пройти куча алкашів які стоять, інколи б'ються, там ж діти ходять. Вівторок один такий на дитину впав коли не давав пройти мамі з дитиною. Хоча ж кому на це діло, хай нація спивається
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