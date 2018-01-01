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Муніципали назвали нові «точки», де продають сурогат

Муніципали назвали нові «точки», де продають сурогат
Адміністративні протоколи склали інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на продавців сурогату.

Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

Під час відпрацювання щодо виявлення фактів продажу в Луцьку забороненого алкоголю інспектори навідались на вулицю Щусєва. Тут, поблизу будинку №15, вони зафіксували момент реалізації сурогату з рук. У продавців вилучено 7,5 літрів рідини прозорого кольору з різким запахом спирту в пластиковій тарі.

Ще один випадок продажу сурогату вони виявили на вулиці Гетьмана Мазепи, 41б. Як результат – майже 4 літри вилученого алкоголю.

Продавців сурогату інспектори покарали адмінпротоколами, які направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення їм міри покарання.


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Теги: муніципали, Луцьк
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Коментарі 4
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Дякую за адреси, підкажіть де купити травку і замовити повій.
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Для чого в місті існує це стадо баранів що називають поліцією котрий навіть не спроможний побороти продавців сурогату а під ігрові прокурорські заклади вони ходять щодня молитися як до церкви.
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Здається, держава, де до 70% "лівого алкоголю", вже сама стала "точкою"...
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Коли вже закриють точку продажу на володимирсткій, там вдень неможна пройти куча алкашів які стоять, інколи б'ються, там ж діти ходять. Вівторок один такий на дитину впав коли не давав пройти мамі з дитиною. Хоча ж кому на це діло, хай нація спивається
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