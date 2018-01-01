Муніципали назвали нові «точки», де продають сурогат

Адміністративні протоколи склали інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на продавців сурогату.Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.Під час відпрацювання щодо виявлення фактів продажу в Луцьку забороненого алкоголю інспектори навідались на вулицю Щусєва. Тут, поблизу будинку №15, вони зафіксували момент реалізації сурогату з рук. У продавців вилучено 7,5 літрів рідини прозорого кольору з різким запахом спирту в пластиковій тарі.Ще один випадок продажу сурогату вони виявили на вулиці Гетьмана Мазепи, 41б. Як результат – майже 4 літри вилученого алкоголю.Продавців сурогату інспектори покарали адмінпротоколами, які направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення їм міри покарання.