У Києві та Ужгороді напали на Марші за права жінок
08 березень, 15:41
У Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.
Про це пише Новое Время з посиланням на очевидців.
"Один із нападів на сьогоднішній Марш. Тут поліція радить феміністкам згорнути свій банер, тому, що: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На них таки напали повторно. Праві силою видерли банер при невтручанні і за сприяння (!) поліції", - написав Максим Косатка у Facebook.
Блогер Аліна Шубська виклала фото деяких нападників.
"Прикро, що є тітушки, які відбирають у чоловіків плакати на підтримку рівності та нападають на одного цілою купою. Прикро чути коментарі "Ви ж такі красиві, шо ж ви робите". І запитання "А чому ти проти проституції? Могла б непогано заробити", - розповіла правозахисниця Аліна Боднар.
В Ужгороді група невідомих облила фарбою учасниць Маршу за права жінок і зірвала акцію. Блогери пишуть, що серед нападників були члени організації Карпатська Січ.
"В Ужгороді таки зірвали акцію на 8 березня. Дівчат облили фарбою. Поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат. Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі", - пише Ярина Денисюк.
За словами активістки Софії Лапіної, "Віталіна, дівчина на фото, зараз у лікарні з травмою очей".
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Про це пише Новое Время з посиланням на очевидців.
"Один із нападів на сьогоднішній Марш. Тут поліція радить феміністкам згорнути свій банер, тому, що: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На них таки напали повторно. Праві силою видерли банер при невтручанні і за сприяння (!) поліції", - написав Максим Косатка у Facebook.
Блогер Аліна Шубська виклала фото деяких нападників.
"Прикро, що є тітушки, які відбирають у чоловіків плакати на підтримку рівності та нападають на одного цілою купою. Прикро чути коментарі "Ви ж такі красиві, шо ж ви робите". І запитання "А чому ти проти проституції? Могла б непогано заробити", - розповіла правозахисниця Аліна Боднар.
В Ужгороді група невідомих облила фарбою учасниць Маршу за права жінок і зірвала акцію. Блогери пишуть, що серед нападників були члени організації Карпатська Січ.
"В Ужгороді таки зірвали акцію на 8 березня. Дівчат облили фарбою. Поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат. Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі", - пише Ярина Денисюк.
За словами активістки Софії Лапіної, "Віталіна, дівчина на фото, зараз у лікарні з травмою очей".
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Коментарі 1
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цікаво, нападники проплачені чи ідейні. дикуни.