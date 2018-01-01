У Києві та Ужгороді напали на Марші за права жінок

У Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.Про це пише Новое Время з посиланням на очевидців."Один із нападів на сьогоднішній Марш. Тут поліція радить феміністкам згорнути свій банер, тому, що: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На них таки напали повторно. Праві силою видерли банер при невтручанні і за сприяння (!) поліції", - написав Максим Косатка у Facebook.Блогер Аліна Шубська виклала фото деяких нападників."Прикро, що є тітушки, які відбирають у чоловіків плакати на підтримку рівності та нападають на одного цілою купою. Прикро чути коментарі "Ви ж такі красиві, шо ж ви робите". І запитання "А чому ти проти проституції? Могла б непогано заробити", - розповіла правозахисниця Аліна Боднар.В Ужгороді група невідомих облила фарбою учасниць Маршу за права жінок і зірвала акцію. Блогери пишуть, що серед нападників були члени організації Карпатська Січ."В Ужгороді таки зірвали акцію на 8 березня. Дівчат облили фарбою. Поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат. Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі", - пише Ярина Денисюк.За словами активістки Софії Лапіної, "Віталіна, дівчина на фото, зараз у лікарні з травмою очей".