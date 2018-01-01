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У Києві та Ужгороді напали на Марші за права жінок

У Києві та Ужгороді напали на Марші за права жінок
У Києві та Ужгороді праві активісти напали на учасників і учасниць Маршу за права жінок 8 березня.

Про це пише Новое Время з посиланням на очевидців.

"Один із нападів на сьогоднішній Марш. Тут поліція радить феміністкам згорнути свій банер, тому, що: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На них таки напали повторно. Праві силою видерли банер при невтручанні і за сприяння (!) поліції", - написав Максим Косатка у Facebook.

Блогер Аліна Шубська виклала фото деяких нападників.

"Прикро, що є тітушки, які відбирають у чоловіків плакати на підтримку рівності та нападають на одного цілою купою. Прикро чути коментарі "Ви ж такі красиві, шо ж ви робите". І запитання "А чому ти проти проституції? Могла б непогано заробити", - розповіла правозахисниця Аліна Боднар.

В Ужгороді група невідомих облила фарбою учасниць Маршу за права жінок і зірвала акцію. Блогери пишуть, що серед нападників були члени організації Карпатська Січ.

"В Ужгороді таки зірвали акцію на 8 березня. Дівчат облили фарбою. Поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат. Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі", - пише Ярина Денисюк.

За словами активістки Софії Лапіної, "Віталіна, дівчина на фото, зараз у лікарні з травмою очей".


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Теги: Київ, Ужгород
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Коментарі 1
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прийнявші в дар тюльпанчики, дивіться на фото і мізкуйте: а чи вірно ви розумієте цей день і відповідно його святкуєте.

цікаво, нападники проплачені чи ідейні. дикуни.
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