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У Львові влаштували конкурс двійників Тараса Шевченка. ФОТО

У Львові влаштували конкурс двійників Тараса Шевченка. ФОТО
У Львові з нагоди 204-ї річниці із дня народження Тараса Шевченка відбувся конкурс його двійників.

Взяти участь у конкурсі мали змогу усі, хто відчуває візуальну схожість із Шевченком. Схожий на Тараса Григоровича юного, чи в роках – не важливо, - пише gazeta.ua.

Позмагатися у подібності на великого поета, а також продекламувати його вірші зібралися 18 претендентів з різних куточків Львівщини та з Києва. Фінал конкурсу та голосування відбулось біля пам'ятника Кобзареві.

Перемогу у конкурсі двійників здобув 65-річний Василь Мельник. Друге місце посів Андрій Гамар, який прийшов на конкурс у кожусі та зі старим збірником "Козбаря", Третє місце дісталось Тарасу Зілінському, який здивував усіх довгими вусами.

"Я родом з Івано-Франківщини, живу у Львові. За фахом інженер-електрик. Шевченком мене називають з дитинства, я навіть пробував писати вірші, співаю у хорі. Перехожі на вулиці часто кажуть "О, Шевченко йде", але я цим не зазнаюся. Друзі не раз мені пропонували спробувати себе в акторській ролі. Сьогодні не очікував що переможу. Для мене велика радість, прийшов сюди лише заспівати з хором "Заповіт", про конкурс і не чув", - розповів Василь Мельник.

Усі чоловіки отримали символічні подарунки, а володарю першого місця дістався сертифікат на відпочинок в Карпатах.


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Теги: конкурс, двійники, Тарас Шевченко, Львів
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