Лучанам пояснили, чому з їх кранів тече брудна вода
Сьогодні, 16:58
Лучани обурені якістю води, яка тече з кранів у їхніх домівках. Жителі різних районів міста пишуть свої скарги на Faсebook.
Так, лучанка Марія Тодорович-Бекало у групу «Теревені про Луцьк» поширила світлину коричневої води і написала: «Що то за чай подають сьогодні з крана? Ахмат? Ділма? Нурі?», - повідомляє Волинська правда.
У коментарях під її дописом лучани з різних районів міста написали, що теж мають вдома таку проблему. Найбільше ж коментарів стосувалися порушень із водопостачанням у районі залізничного вокзалу.
Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Іван Корчук у коментарі «Волинській правді» повідомив, що зміни кольору води у кранах квартир району залізничного ринку можуть бути спричинені роботами, які сьогодні, 12 березня, здійснювали працівники водоканалу.
Зокрема, за його словами, міняли засувку на центральному водогоні, який і постачає воду у домівки цього району. «Воду після виконання цих робіт запускали по-новому, тому такий варіант можливий», – сказав директор «Луцькводоканалу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, лучанка Марія Тодорович-Бекало у групу «Теревені про Луцьк» поширила світлину коричневої води і написала: «Що то за чай подають сьогодні з крана? Ахмат? Ділма? Нурі?», - повідомляє Волинська правда.
У коментарях під її дописом лучани з різних районів міста написали, що теж мають вдома таку проблему. Найбільше ж коментарів стосувалися порушень із водопостачанням у районі залізничного вокзалу.
Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Іван Корчук у коментарі «Волинській правді» повідомив, що зміни кольору води у кранах квартир району залізничного ринку можуть бути спричинені роботами, які сьогодні, 12 березня, здійснювали працівники водоканалу.
Зокрема, за його словами, міняли засувку на центральному водогоні, який і постачає воду у домівки цього району. «Воду після виконання цих робіт запускали по-новому, тому такий варіант можливий», – сказав директор «Луцькводоканалу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанина, який порізав ножем чоловіка, заарештували на 2 місяці
Сьогодні, 17:15
Луцькі муніципали виявили жінку, котра «задиміла» вулицю
Сьогодні, 17:04
Лучанам пояснили, чому з їх кранів тече брудна вода
Сьогодні, 16:58
У Луцьку перевірять дитсадки: перелік закладів
Сьогодні, 16:50
На Волині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 16:34
Медіа