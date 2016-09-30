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Лучанам пояснили, чому з їх кранів тече брудна вода

Лучанам пояснили, чому з їх кранів тече брудна вода
Лучани обурені якістю води, яка тече з кранів у їхніх домівках. Жителі різних районів міста пишуть свої скарги на Faсebook.

Так, лучанка Марія Тодорович-Бекало у групу «Теревені про Луцьк» поширила світлину коричневої води і написала: «Що то за чай подають сьогодні з крана? Ахмат? Ділма? Нурі?», - повідомляє Волинська правда.

У коментарях під її дописом лучани з різних районів міста написали, що теж мають вдома таку проблему. Найбільше ж коментарів стосувалися порушень із водопостачанням у районі залізничного вокзалу.

Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Іван Корчук у коментарі «Волинській правді» повідомив, що зміни кольору води у кранах квартир району залізничного ринку можуть бути спричинені роботами, які сьогодні, 12 березня, здійснювали працівники водоканалу.

Зокрема, за його словами, міняли засувку на центральному водогоні, який і постачає воду у домівки цього району. «Воду після виконання цих робіт запускали по-новому, тому такий варіант можливий», – сказав директор «Луцькводоканалу».

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Теги: Луцьк, водопостачання, водоканал
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