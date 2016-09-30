Лучанам пояснили, чому з їх кранів тече брудна вода





Так, лучанка Марія Тодорович-Бекало у групу «Теревені про Луцьк» поширила світлину коричневої води і написала: «Що то за чай подають сьогодні з крана? Ахмат? Ділма? Нурі?», - повідомляє



У коментарях під її дописом лучани з різних районів міста написали, що теж мають вдома таку проблему. Найбільше ж коментарів стосувалися порушень із водопостачанням у районі залізничного вокзалу.



Директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Іван Корчук у коментарі «Волинській правді» повідомив, що зміни кольору води у кранах квартир району залізничного ринку можуть бути спричинені роботами, які сьогодні, 12 березня, здійснювали працівники водоканалу.



Зокрема, за його словами, міняли засувку на центральному водогоні, який і постачає воду у домівки цього району. «Воду після виконання цих робіт запускали по-новому, тому такий варіант можливий», – сказав директор «Луцькводоканалу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани обурені якістю води, яка тече з кранів у їхніх домівках. Жителі різних районів міста пишуть свої скарги на Faсebook.Так, лучанкау групу «Теревені про Луцьк» поширила світлину коричневої води і написала: «Що то за чай подають сьогодні з крана? Ахмат? Ділма? Нурі?», - повідомляє Волинська правда У коментарях під її дописом лучани з різних районів міста написали, що теж мають вдома таку проблему. Найбільше ж коментарів стосувалися порушень із водопостачанням у районі залізничного вокзалу.Директор комунального підприємства «Луцькводоканал»у коментарі «Волинській правді» повідомив, що зміни кольору води у кранах квартир району залізничного ринку можуть бути спричинені роботами, які сьогодні, 12 березня, здійснювали працівники водоканалу.Зокрема, за його словами, міняли засувку на центральному водогоні, який і постачає воду у домівки цього району. «Воду після виконання цих робіт запускали по-новому, тому такий варіант можливий», – сказав директор «Луцькводоканалу».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію