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На Запоріжжі син вбив батька виделкою

На Запоріжжі син вбив батька виделкою
До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який вбив свого батька.

Так, 10 березня близько 01:20 в селі Володимирівське Запорізького району під час сварки 43-річний чоловік схопив виделку та вдарив свого батька в область грудної клітини. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний чоловік помер, - інформує ГУНП у Запорізькій області.

На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.


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Теги: смерть, вбивство
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