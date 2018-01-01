На Запоріжжі син вбив батька виделкою

До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який вбив свого батька.Так, 10 березня близько 01:20 в селі Володимирівське Запорізького району під час сварки 43-річний чоловік схопив виделку та вдарив свого батька в область грудної клітини. Від отриманих тілесних ушкоджень 68-річний чоловік помер, - інформує ГУНП у Запорізькій області.На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.