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У Луцьку чоловік затримав грабіжника, який відібрав у дівчини телефон

У Луцьку чоловік затримав грабіжника, який відібрав у дівчини телефон
У Луцьку серед білого дня в дівчини з рук вирвали телефон.

Перехожим вдалося затримати грабіжника, – повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, 8 березня близько 12 години, патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Конякіна. Тут у 16-річної дівчини невідома особа вирвала з рук телефон і зникла. Злочин відбувся посеред білого дня, тож двоє небайдужих чоловіків, які були поруч, почули крик потерпілої про допомогу і побігли за порушником.

«Я саме перебував біля автомобіля і помітив, як поруч пробіг чоловік, за кілька секунд побачив двох дівчат, які кричали про допомогу, мовляв, вкрали телефон, ловіть його. Побіг за ним. Помітив, як той заскочив у магазин, у підсобне приміщення, і заховався. Очевидно, він думав, що ми це не побачимо», – пригадує той день учасник події Антон Чепель.

Інший чоловік, Анатолій Свиридюк, саме повертався з магазину і вже біля свого під’їзду почув крик та побіг за невідомою особою. «Всередині магазину помітили, що чоловік заховався у підсобці. Витягнули його звідти. Він одразу віддав телефон, мовляв, забирайте і відпустіть. Але ми викликали поліцію. Патрульні, до речі, прибули швидко і професійно виконали подальші дії», – розповів Анатолій.

32-річного порушника затримали.

Заступник начальника УПП у Волинській області Дмитро Хмарук подякував лучанам за допомогу і безстрашність та вручив сувеніри й подяки.

«Це справді чоловічий вчинок, гідний і відважний. Радий, що в нашому місті проживають такі чоловіки, які здатні затримати грабіжника, адже він міг бути небезпечним, озброєним, але ви не побоялись. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження, і справа піде до суду», - зауважив Дмитро Хмарук.

У Луцьку чоловік затримав грабіжника, який відібрав у дівчини телефон
У Луцьку чоловік затримав грабіжника, який відібрав у дівчини телефон

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Теги: грабіж
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