Волинян попереджають про різке погіршення погоди

У ДСНС попередили волинян, що днями внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів різко погіршаться погодні умови. Це може призвести до порушення руху транспорту, ускладнити роботу енергетичної й будівельної галузей, а також комунального господарства.Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.Так, зокрема, упродовж 16 та 17 березня на Волині очікують сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер посилиться до 15-20 м/с, а температура повітря знизиться вночі 17 березня до 5-10º, а вдень – до 3-8º морозу. Наступні кілька днів, а саме 18-20 березня, також збережеться холодна погода.Водіїв, своєю чергою, просять зважати на погіршення погодних умов та бути обережними на дорогах. За можливості рекомендують відкласти поїздки на далекі відстані територією держави, позаяк 18 березня у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях також будуть сильні снігопади, хуртовини із приростом снігового покриву до 20-25 см.На Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Харківщині падатиме дощ, котрий переходитиме у сильний сніг. Місцями також ожеледь та налипання мокрого снігу. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікують сильних дощів із поривами вітру до 15-22 м/с.19 березня у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини із приростом снігового покриву до 15-20 см. У Запорізькому, Донецькому та Луганському регіонах – сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У південно-східній половині країни пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах України ожеледиця. Очікують зниження нічної температури до 10-16°, а в південній частині – до 4-10° морозу.