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Волинян попереджають про різке погіршення погоди

Волинян попереджають про різке погіршення погоди
У ДСНС попередили волинян, що днями внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів різко погіршаться погодні умови. Це може призвести до порушення руху транспорту, ускладнити роботу енергетичної й будівельної галузей, а також комунального господарства.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.

Так, зокрема, упродовж 16 та 17 березня на Волині очікують сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер посилиться до 15-20 м/с, а температура повітря знизиться вночі 17 березня до 5-10º, а вдень – до 3-8º морозу. Наступні кілька днів, а саме 18-20 березня, також збережеться холодна погода.

Водіїв, своєю чергою, просять зважати на погіршення погодних умов та бути обережними на дорогах. За можливості рекомендують відкласти поїздки на далекі відстані територією держави, позаяк 18 березня у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях також будуть сильні снігопади, хуртовини із приростом снігового покриву до 20-25 см.

На Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Харківщині падатиме дощ, котрий переходитиме у сильний сніг. Місцями також ожеледь та налипання мокрого снігу. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікують сильних дощів із поривами вітру до 15-22 м/с.

19 березня у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини із приростом снігового покриву до 15-20 см. У Запорізькому, Донецькому та Луганському регіонах – сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У південно-східній половині країни пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах України ожеледиця. Очікують зниження нічної температури до 10-16°, а в південній частині – до 4-10° морозу.


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Теги: погода
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