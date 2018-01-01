Через суд КП «Ласка» зобов'язали надати відповідь на запит

Ірини Петренюк до КП «Ласка», яке займається безпритульними тваринами, і зобов’язав підприємство повторно розглянути запит та надати позивачці достовірну, точну та повну інформацію.



Про це пише



Ірина Петренюк – одна із переможців конкурсу Коаліції громадських організацій «За зниження фінансових бар’єрів у справах про доступ до публічної інформації».



«В Луцьку КП «Ласка» масово знищує тварин, гроші відмиваються, а міська рада покриває ці злочини й тому свідомо не надає відповіді на інформаційні запити», - так пояснювала свою мотивацію запитувачка, коли подавала запит.



Ірина Петренюк цікавилася:



1) чи зверталось КП «Ласка» до продспоживслужби Луцька для отримання свідоцтва про транспортування тварин у 2017 році, у яких місяцях та до яких міст мали транспортуватись тварини?



2) чи видавалося ветеринарне свідоцтво на транспортування тварин на 11.09.2017 у м. Ківерці, яка кількість тварин мала транспортуватись (якщо мала)?



3) хто здійснює огляд тварин перед транспортуванням з м. Луцька до інших міст?



Запит було надіслано через сервіс dostup.pravda.com.ua на адресу Луцької міської ради, звідки надійшла відповідь про перенаправлення запиту до КП «Ласка».



На день звернення до суду не отримала відповіді від КП «Ласка».



Проте КП у встановлений судом строк подало відзив на позовну заяву.



Аргументи «Ласки» такі:



- ніякої пошти від міськради, в тому числі і вказаного запиту, не отримували;



- КП «Ласка» є розпорядником тільки стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;



- запитувана позивачем інформація не є публічною, а КП «Ласка» не є розпорядником даної інформації;



- опис запитуваної інформації не є чітким та зрозумілим.



Судом встановлено, що Рішенням Луцької міської ради затверджено Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2017-2018 роки.



Розробником, учасником та відповідальним виконавцем програми є КП «Ласка».



Суд погодився з твердженнями представника відповідача про те, що той не отримував запит поштою, проте взяв до уваги докази, що запит Луцька міська рада перенаправила до КП на електронну адресу і наголосив, що згідно з законом, спосіб отримання запиту не має значення.



Також суд критично оцінив твердження комунальників, що КП є розпорядником інформації лише стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.



На додаток суд визнав, що предмет запиту становить суспільний інтерес, а відповідач є суб'єктом господарювання, який володіє інформацією, що становить суспільний інтерес.



«Враховуючи вищенаведені приписи нормативно-правових актів, суд вважає, що відповідачем вказані норми не дотримані, відтак позовні вимоги підлягають до задоволення», - ідеться у рішенні суду.



Судовий збір 704, 80 коп. покладено стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Комунального підприємства «Ласка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позовдо КП «Ласка», яке займається безпритульними тваринами, і зобов’язав підприємство повторно розглянути запит та надати позивачці достовірну, точну та повну інформацію.Про це пише Доступ до правди – одна із переможців конкурсу Коаліції громадських організацій «За зниження фінансових бар’єрів у справах про доступ до публічної інформації».«В Луцьку КП «Ласка» масово знищує тварин, гроші відмиваються, а міська рада покриває ці злочини й тому свідомо не надає відповіді на інформаційні запити», - так пояснювала свою мотивацію запитувачка, коли подавала запит.Ірина Петренюк цікавилася:1) чи зверталось КП «Ласка» до продспоживслужби Луцька для отримання свідоцтва про транспортування тварин у 2017 році, у яких місяцях та до яких міст мали транспортуватись тварини?2) чи видавалося ветеринарне свідоцтво на транспортування тварин на 11.09.2017 у м. Ківерці, яка кількість тварин мала транспортуватись (якщо мала)?3) хто здійснює огляд тварин перед транспортуванням з м. Луцька до інших міст?Запит було надіслано через сервіс dostup.pravda.com.ua на адресу Луцької міської ради, звідки надійшла відповідь про перенаправлення запиту до КП «Ласка».На день звернення до суду не отримала відповіді від КП «Ласка».Проте КП у встановлений судом строк подало відзив на позовну заяву.Аргументи «Ласки» такі:- ніякої пошти від міськради, в тому числі і вказаного запиту, не отримували;- КП «Ласка» є розпорядником тільки стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;- запитувана позивачем інформація не є публічною, а КП «Ласка» не є розпорядником даної інформації;- опис запитуваної інформації не є чітким та зрозумілим.Судом встановлено, що Рішенням Луцької міської ради затверджено Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2017-2018 роки.Розробником, учасником та відповідальним виконавцем програми є КП «Ласка».Суд погодився з твердженнями представника відповідача про те, що той не отримував запит поштою, проте взяв до уваги докази, що запит Луцька міська рада перенаправила до КП на електронну адресу і наголосив, що згідно з законом, спосіб отримання запиту не має значення.Також суд критично оцінив твердження комунальників, що КП є розпорядником інформації лише стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.На додаток суд визнав, що предмет запиту становить суспільний інтерес, а відповідач є суб'єктом господарювання, який володіє інформацією, що становить суспільний інтерес.«Враховуючи вищенаведені приписи нормативно-правових актів, суд вважає, що відповідачем вказані норми не дотримані, відтак позовні вимоги підлягають до задоволення», - ідеться у рішенні суду.Судовий збір 704, 80 коп. покладено стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Комунального підприємства «Ласка».

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