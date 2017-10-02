На Волині вантажівка провалилась під асфальт





Пригода сталася у середу, 14 березня, близько 13:00, - повідомляє



«Дорожнє покриття тут зовсім ослабло і розлізлося, тож не витримало навіть машини вантажопідйомністю вісім тон», - повідомляє кореспондент видання.



З фото видно, як задні колеса вантажівки повністю вгрузли в асфальт і та зависла на рамі.



Самостійно вибратись з полону місцевого бездоріжжя водій не зміг. Його виручив житель Старого Загорова Олександр Дацюк, який прибув на місце події власним трактором.



Нагадаємо, що дорогу комунального значення Локачі – Старий Загорів включили до переліку шляхів, які планують ремонтувати у 2018 на умовах співфінансування за державні кошти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі, поблизу села Низькі Цевеличі, автомобіль «MAN» провалився під асфальт.Пригода сталася у середу, 14 березня, близько 13:00, - повідомляє «Район. Локачі». «Дорожнє покриття тут зовсім ослабло і розлізлося, тож не витримало навіть машини вантажопідйомністю вісім тон», - повідомляє кореспондент видання.З фото видно, як задні колеса вантажівки повністю вгрузли в асфальт і та зависла на рамі.Самостійно вибратись з полону місцевого бездоріжжя водій не зміг. Його виручив житель Старого Загорова, який прибув на місце події власним трактором.Нагадаємо, що дорогу комунального значення Локачі – Старий Загорів включили до переліку шляхів, які планують ремонтувати у 2018 на умовах співфінансування за державні кошти.

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