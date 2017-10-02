На Волині вантажівка провалилась під асфальт
Сьогодні, 12:25
У Локачинському районі, поблизу села Низькі Цевеличі, автомобіль «MAN» провалився під асфальт.
Пригода сталася у середу, 14 березня, близько 13:00, - повідомляє «Район. Локачі».
«Дорожнє покриття тут зовсім ослабло і розлізлося, тож не витримало навіть машини вантажопідйомністю вісім тон», - повідомляє кореспондент видання.
З фото видно, як задні колеса вантажівки повністю вгрузли в асфальт і та зависла на рамі.
Самостійно вибратись з полону місцевого бездоріжжя водій не зміг. Його виручив житель Старого Загорова Олександр Дацюк, який прибув на місце події власним трактором.
Нагадаємо, що дорогу комунального значення Локачі – Старий Загорів включили до переліку шляхів, які планують ремонтувати у 2018 на умовах співфінансування за державні кошти.
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Пригода сталася у середу, 14 березня, близько 13:00, - повідомляє «Район. Локачі».
«Дорожнє покриття тут зовсім ослабло і розлізлося, тож не витримало навіть машини вантажопідйомністю вісім тон», - повідомляє кореспондент видання.
З фото видно, як задні колеса вантажівки повністю вгрузли в асфальт і та зависла на рамі.
Самостійно вибратись з полону місцевого бездоріжжя водій не зміг. Його виручив житель Старого Загорова Олександр Дацюк, який прибув на місце події власним трактором.
Нагадаємо, що дорогу комунального значення Локачі – Старий Загорів включили до переліку шляхів, які планують ремонтувати у 2018 на умовах співфінансування за державні кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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