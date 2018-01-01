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Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними

Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними
17 березня на Волині очікують ускладнення погодних умов.

Бути водіїв обачними просять у патрульній поліції Волині.

За прогнозами синоптиків, внаслідок впливу двох активних циклонів, з 17 березня на Волині очікується ускладнення погодних умов. Через сильний сніг та хуртовини можливе налипання мокрого снігу, замети й ожеледиця. Очікуються також пориви вітру і зниження температури.

«Такі погодні умови можуть спричинити до порушення руху транспорту. Будьте уважні!» – йдеться в повідомленні патрульних.

Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними

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Теги: негода
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