Замети й ожеледиця: на Волині водіїв просять бути обачними





Бути водіїв обачними просять у патрульній поліції Волині.



За прогнозами синоптиків, внаслідок впливу двох активних циклонів, з 17 березня на Волині очікується ускладнення погодних умов. Через сильний сніг та хуртовини можливе налипання мокрого снігу, замети й ожеледиця. Очікуються також пориви вітру і зниження температури.



«Такі погодні умови можуть спричинити до порушення руху транспорту. Будьте уважні!» – йдеться в повідомленні патрульних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня на Волині очікують ускладнення погодних умов.Бути водіїв обачними просять у патрульній поліції Волині.За прогнозами синоптиків, внаслідок впливу двох активних циклонів, з 17 березня на Волині очікується ускладнення погодних умов. Через сильний сніг та хуртовини можливе налипання мокрого снігу, замети й ожеледиця. Очікуються також пориви вітру і зниження температури.«Такі погодні умови можуть спричинити до порушення руху транспорту. Будьте уважні!» – йдеться в повідомленні патрульних.

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