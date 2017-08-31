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«Волиньгаз» лякає відповідальністю за хибні виклики

«Волиньгаз» лякає відповідальністю за хибні виклики
На Волині зростає кількість хибних викликів бригад екстреної аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Волиньгаз». В минулому році на номер «104» надійшло близько ста таких дзвінків.

В газорозподільній компанії обіцяють притягувати до відповідальності за неправдиві виклики, - повідомляє прес-служба ПАТ «Волиньгаз».

За хибні виклики пожежно-рятувальної служби, поліції, швидкої медичної допомоги, аварійно-диспетчерської газової служби для всіх порушників закону передбачена адміністративна та карна відповідальність.

«Тих, хто раптом захоче пожартувати і викликати без потреби екстрену аварійно-диспетчерську бригаду “104” відповідно до закону в судовому порядку компанія ініціюватиме притягнення до адмінвідповідальності. Порушення статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення за “завідомо неправдивий виклик спеціальних служб” тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - говорить начальник аварійно-диспетчерської служби ПАТ «Волиньгаз» Валентин Киричук.

Зловмиснику доведеться оплачувати всі витрати щодо виїзду представників аварійно -диспетчерської газової служби (витрати на паливно-мастильні матеріали, амортизаційні витрати, оплата праці співробітників та інше). А за хибне повідомлення неповнолітніх школярів нестимуть відповідальність їх батьки, яким доведеться відшкодовувати завдані збитки.

В опалювальний сезон на Волині фіксують найбільше аварійних викликів. В середньому за добу на одну бригаду припадає до 15 викликів, для порівняння: в неопалювальний період - наполовину менше. Реагування на аварійні виклики споживачів природного газу області забезпечує 15 аварійних бригад ПАТ «Волиньгаз».

У 2017 році зафіксовано майже 14 тисяч дзвінків на номер «104», а в 2016 році - понад 11 тисяч. Найбільше викликів надійшло від споживачів Луцького відділення - більше 4000, Володимир-Волинського відділення - майже 2300 і Ківерцівського - понад 2000.

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Теги: ВолиньГаз, «104», газова служба, Валентин Киричук, хибні виклики
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