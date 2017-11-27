вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Волині видворили двох іноземців-нелегалів

З Волині видворили двох іноземців-нелегалів
На Волині двох іноземців-нелегалів, яких затримали в березні, було видворено за межі території України.

Про це повідомляє прес-служба міграційної служби Волині у Facebook.

Так, громадянина Республіки Польща та Білорусь, котрі порушили правила перебування на території України було затримано в березні цього року на території Волинської області.

За рішенням суду іноземців-порушників помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

А 13 та 15 березня працівники міграційно служби доправили громадянина Польщі із Волинського ПТПІ до КП "Ягодин", а громадянина Білорусії до КП "Доманово" та передали прикордонникам сусідніх держав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нелегали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині прогнозують 20 сантиметрів снігу, водіїв просять сидіти вдома
Сьогодні, 15:31
Смертельна аварія на Волині: п’яний водій «без прав» отримав два роки умовно
Сьогодні, 15:26
З Волині видворили двох іноземців-нелегалів
Сьогодні, 15:19
Квартири, готівка, земля: які статки у сім’ї керівника СБУ Волині
Сьогодні, 15:15
В жахливій «м’ясорубці» на підйомнику у Грузії постраждали двоє українців
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Волині заарештували банду, яка переправляла африканців до Польщі На Волині заарештували банду, яка переправляла африканців до Польщі
27 листопад, 2017, 13:02
На Волині судили француза, який переправляв через кордон нелегалів На Волині судили француза, який переправляв через кордон нелегалів
22 листопад, 2017, 11:36
На Волині виявили нелегала з Білорусі На Волині виявили нелегала з Білорусі
15 листопад, 2017, 11:50
На Волині виявили двох нелегалів з Росії На Волині виявили двох нелегалів з Росії
13 листопад, 2017, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 1
У Львові прооперували волинського атовця
Сьогодні, 08:00
 1
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8