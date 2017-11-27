З Волині видворили двох іноземців-нелегалів





Про це повідомляє прес-служба міграційної служби Волині у



Так, громадянина Республіки Польща та Білорусь, котрі порушили правила перебування на території України було затримано в березні цього року на території Волинської області.



За рішенням суду іноземців-порушників помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.



А 13 та 15 березня працівники міграційно служби доправили громадянина Польщі із Волинського ПТПІ до КП "Ягодин", а громадянина Білорусії до КП "Доманово" та передали прикордонникам сусідніх держав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині двох іноземців-нелегалів, яких затримали в березні, було видворено за межі території України.Про це повідомляє прес-служба міграційної служби Волині у Facebook Так, громадянина Республіки Польща та Білорусь, котрі порушили правила перебування на території України було затримано в березні цього року на території Волинської області.За рішенням суду іноземців-порушників помістили до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.А 13 та 15 березня працівники міграційно служби доправили громадянина Польщі із Волинського ПТПІ до КП "Ягодин", а громадянина Білорусії до КП "Доманово" та передали прикордонникам сусідніх держав.

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