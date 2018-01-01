Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса: 2 людини в лікарні
16 березень, 22:54
Ускладнення погодних умов вже дає негативні результати на дорогах. У ДТП, що трапилася на Волині, постраждали 2 людини.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Так, близько 17:00 сьогодні, 16 березня, на перехресті доріг, що сполучають Луків-Турійськ і Ковель-Ягодин, відбулась ДТП з потерпілими.
27-річний водій КАМАЗ з причіпом не надав переваги в русі мікроавтобусу. Очевидно, через складні погодні умови він довго здійснював розворот, не переконався в безпечності маневру й не надав дорогу.
Внаслідок автопригоди травми отримала 17-річна пасажирка і 34-річний пасажир. Їх забрали до лікарні.
Обставини встановлює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Так, близько 17:00 сьогодні, 16 березня, на перехресті доріг, що сполучають Луків-Турійськ і Ковель-Ягодин, відбулась ДТП з потерпілими.
27-річний водій КАМАЗ з причіпом не надав переваги в русі мікроавтобусу. Очевидно, через складні погодні умови він довго здійснював розворот, не переконався в безпечності маневру й не надав дорогу.
Внаслідок автопригоди травми отримала 17-річна пасажирка і 34-річний пасажир. Їх забрали до лікарні.
Обставини встановлює слідчо-оперативна група.
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