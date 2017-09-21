На Волині демонтують «таємничий» нафтопровід. ВІДЕО
Сьогодні, 18:31
У Ковельському районі на території Любитівської сільради демонтують нафтопровід, інформацію про який важко знайти.
Про це йдеться в сюжеті СФЕРА-ТВ.
З-поміж владців лише спеціаліст-землевпорядник сільської ради Любов Охрін зазначає, що усі документи на відповідні роботи у підприємства є і людей про це попереджали.
Мешканці села запевняють, що їхньої згоди ніхто не питав та побоюються екологічної катастрофи через витік хімічних речовин.
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Про це йдеться в сюжеті СФЕРА-ТВ.
З-поміж владців лише спеціаліст-землевпорядник сільської ради Любов Охрін зазначає, що усі документи на відповідні роботи у підприємства є і людей про це попереджали.
Мешканці села запевняють, що їхньої згоди ніхто не питав та побоюються екологічної катастрофи через витік хімічних речовин.
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Коментарі 1
що реально демонтують: таємний нафтопровід чи продуктопровід хімічних речовин?
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