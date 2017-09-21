На Волині демонтують «таємничий» нафтопровід. ВІДЕО

У Ковельському районі на території Любитівської сільради демонтують нафтопровід, інформацію про який важко знайти.Про це йдеться в сюжеті СФЕРА-ТВ.З-поміж владців лише спеціаліст-землевпорядник сільської радизазначає, що усі документи на відповідні роботи у підприємства є і людей про це попереджали.Мешканці села запевняють, що їхньої згоди ніхто не питав та побоюються екологічної катастрофи через витік хімічних речовин.