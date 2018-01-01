З Волині «відступає» грип





Про це йдеться на



Кількість хворих зменшилась на понад 500 осіб, що на 6% менше ніж попереднього тижня (захворіло понад 8,1 тис. проти 8,6 тис. осіб на минулому тижні).



Епідемічний поріг в області нижчий від розрахункового на 4,3%. Із числа хворих діти до 17 років становили понад 61%. Кількість госпіталізованих з ускладненнями «ГРВІ» зменшилась на 5%, і за останній тиждень становила понад 260 осіб, з них 57% — діти.



Проте, на окремих адміністративних територіях області ще зареєстровано перевищення епідемічного порогу це — Старовижівський, Турійський та Володимир-Волинський райони.



З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 143 тисячі волинян (14%), що знаходиться на рівні минулого року.



Однак, ще 10 навчальних закладів залишаються закритими, в тому числі 9 шкіл та 1 ДНЗ.



За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру віруси грипу за останній тиждень від хворих з грипоподібними захворюваннями не виділялись.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області знижується рівень захворюваності грипом та ГРВІ. Проте у трьох районах досі зберігається підвищення епідемічного порогу.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Кількість хворих зменшилась на понад 500 осіб, що на 6% менше ніж попереднього тижня (захворіло понад 8,1 тис. проти 8,6 тис. осіб на минулому тижні).Епідемічний поріг в області нижчий від розрахункового на 4,3%. Із числа хворих діти до 17 років становили понад 61%. Кількість госпіталізованих з ускладненнями «ГРВІ» зменшилась на 5%, і за останній тиждень становила понад 260 осіб, з них 57% — діти.Проте, на окремих адміністративних територіях області ще зареєстровано перевищення епідемічного порогу це — Старовижівський, Турійський та Володимир-Волинський райони.З початку епідемічного сезону вже перехворіло понад 143 тисячі волинян (14%), що знаходиться на рівні минулого року.Однак, ще 10 навчальних закладів залишаються закритими, в тому числі 9 шкіл та 1 ДНЗ.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру віруси грипу за останній тиждень від хворих з грипоподібними захворюваннями не виділялись.

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