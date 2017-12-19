В Україні за невиплату аліментів планують ввести пеню





Про це у вівторок, 20 березня, заявив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter, - пише



"Хочемо значно збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Сьогодні це близько 900 грн. Це дуже мало для нормального утримання дитини", - зазначив Петренко.



Також планується створити умови, коли платнику буде невигідно нарощувати заборгованість по аліментах. Планується автоматично збільшувати на 30% розмір аліментів за їх несплату більше одного року, на 50% - у разі несплати протягом двох років, на 100% - протягом трьох років.



"Тих горе-боржників, які злісно ухиляються від виконання суспільно корисних робіт, заробіток від яких йшов би на користь дитини, варто притягати до кримінальної відповідальності", - заявив міністр юстиції.



Разом з тим у Мін'юсті заявили, що готові стимулювати податковими і соціальними пільгами тих батьків, які вкладають кошти в розвиток власної дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розмір аліментів планують значно збільшити, а за їх невиплату - ввести пеню і кримінальну відповідальність.Про це у вівторок, 20 березня, заявив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter, - пише Корреспондент "Хочемо значно збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Сьогодні це близько 900 грн. Це дуже мало для нормального утримання дитини", - зазначив Петренко.Також планується створити умови, коли платнику буде невигідно нарощувати заборгованість по аліментах. Планується автоматично збільшувати на 30% розмір аліментів за їх несплату більше одного року, на 50% - у разі несплати протягом двох років, на 100% - протягом трьох років."Тих горе-боржників, які злісно ухиляються від виконання суспільно корисних робіт, заробіток від яких йшов би на користь дитини, варто притягати до кримінальної відповідальності", - заявив міністр юстиції.Разом з тим у Мін'юсті заявили, що готові стимулювати податковими і соціальними пільгами тих батьків, які вкладають кошти в розвиток власної дитини.

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