В Україні за невиплату аліментів планують ввести пеню
Сьогодні, 16:17
Розмір аліментів планують значно збільшити, а за їх невиплату - ввести пеню і кримінальну відповідальність.
Про це у вівторок, 20 березня, заявив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter, - пише Корреспондент.
"Хочемо значно збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Сьогодні це близько 900 грн. Це дуже мало для нормального утримання дитини", - зазначив Петренко.
Також планується створити умови, коли платнику буде невигідно нарощувати заборгованість по аліментах. Планується автоматично збільшувати на 30% розмір аліментів за їх несплату більше одного року, на 50% - у разі несплати протягом двох років, на 100% - протягом трьох років.
"Тих горе-боржників, які злісно ухиляються від виконання суспільно корисних робіт, заробіток від яких йшов би на користь дитини, варто притягати до кримінальної відповідальності", - заявив міністр юстиції.
Разом з тим у Мін'юсті заявили, що готові стимулювати податковими і соціальними пільгами тих батьків, які вкладають кошти в розвиток власної дитини.
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Про це у вівторок, 20 березня, заявив міністр юстиції Павло Петренко у Twitter, - пише Корреспондент.
"Хочемо значно збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Сьогодні це близько 900 грн. Це дуже мало для нормального утримання дитини", - зазначив Петренко.
Також планується створити умови, коли платнику буде невигідно нарощувати заборгованість по аліментах. Планується автоматично збільшувати на 30% розмір аліментів за їх несплату більше одного року, на 50% - у разі несплати протягом двох років, на 100% - протягом трьох років.
"Тих горе-боржників, які злісно ухиляються від виконання суспільно корисних робіт, заробіток від яких йшов би на користь дитини, варто притягати до кримінальної відповідальності", - заявив міністр юстиції.
Разом з тим у Мін'юсті заявили, що готові стимулювати податковими і соціальними пільгами тих батьків, які вкладають кошти в розвиток власної дитини.
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Коментарі 1
в Україні вже давно є пеня по несплаті аліментів. ст.196 Сімейного кодексу.
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