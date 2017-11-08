вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі безробітні зможуть «підпрацьовувати» в парках

Луцькі безробітні зможуть «підпрацьовувати» в парках
У Луцьку безробітних прилаштовуватимуть на громадські роботи у комунальне підприємство «Парки і сквери міста Луцька».

Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.

Як йдеться у пояснювальній записці, громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовують для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб. До громадських робіт залучають на добровільних засадах.

Подібну практику у Луцьку реалізовують не вперше. Минулоріч, наприклад, громадські роботи організовували із Волинським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії», КП «Парки та сквери міста Луцька», Волинським фондом активної реабілітації неповносправних та Департаментом соціальної політики Луцької міської ради на які було залучено 113 безробітних.

Так, у 2017 році на КП «Парки та сквери м. Луцька» залучали 62 людини. Вони на роботах з благоустрою, впорядкування та озелененню території міста, рекреаційних зон, парків та скверів. На заробітну плату за громадські роботи тоді спрямувати 116 тисяч гривень.

Фінансування громадських робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Луцька та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Бюджет роботи одного працівника на місяць разом з податками складає 4,5тис. грн.

На сьогоднішній день в КП «Парки та сквери м. Луцька» є потреба в організації громадських робіт, тому пропонуємо на розгляд та затвердження виконкому Луцької міської ради проект рішення «Про організацію громадських робіт у 2018 році».

Зрештою, члени виконкому підтримали пропозицію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безробіття, Парки і сквери міста Луцька, громадські роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відчуваю себе Леніном. З сесійної зали Луцькради «попросили» муніципалів
Сьогодні, 11:03
На «Ягодині» митники затримали чоловіка, який перевозив бурштин
Сьогодні, 10:57
Луцькі безробітні зможуть «підпрацьовувати» в парках
Сьогодні, 10:53
У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету
Сьогодні, 10:52
У луцькому парку демонтують обмежувачі руху в дитячому містечку
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
«Ласка», парк, суд: сказали, де у Луцьку порушники відроблятимуть громадські роботи «Ласка», парк, суд: сказали, де у Луцьку порушники відроблятимуть громадські роботи
28 лютий, 21:40
Кладовище, зоопарк, поліція: де у Луцьку засуджені відбуватимуть громадські роботи Кладовище, зоопарк, поліція: де у Луцьку засуджені відбуватимуть громадські роботи
23 лютий, 12:07
Не покарання, а заробіток: лучанам платитимуть за громадські роботи Не покарання, а заробіток: лучанам платитимуть за громадські роботи
07 лютий, 19:17
Повідомили, скільки на Волині безробітних Повідомили, скільки на Волині безробітних
08 листопад, 2017, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8