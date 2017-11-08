Луцькі безробітні зможуть «підпрацьовувати» в парках

У Луцьку безробітних прилаштовуватимуть на громадські роботи у комунальне підприємство «Парки і сквери міста Луцька».Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.Як йдеться у пояснювальній записці, громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовують для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб. До громадських робіт залучають на добровільних засадах.Подібну практику у Луцьку реалізовують не вперше. Минулоріч, наприклад, громадські роботи організовували із Волинським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії», КП «Парки та сквери міста Луцька», Волинським фондом активної реабілітації неповносправних та Департаментом соціальної політики Луцької міської ради на які було залучено 113 безробітних.Так, у 2017 році на КП «Парки та сквери м. Луцька» залучали 62 людини. Вони на роботах з благоустрою, впорядкування та озелененню території міста, рекреаційних зон, парків та скверів. На заробітну плату за громадські роботи тоді спрямувати 116 тисяч гривень.Фінансування громадських робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Луцька та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Бюджет роботи одного працівника на місяць разом з податками складає 4,5тис. грн.На сьогоднішній день в КП «Парки та сквери м. Луцька» є потреба в організації громадських робіт, тому пропонуємо на розгляд та затвердження виконкому Луцької міської ради проект рішення «Про організацію громадських робіт у 2018 році».Зрештою, члени виконкому підтримали пропозицію.