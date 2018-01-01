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Луцька гуртівня продовжить працювати цілодобово

Луцька гуртівня продовжить працювати цілодобово
Гуртівні «ПАККО», яка розміщена на вулиці Ковельській, 68а, продовжили цілодобовий режим роботи.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому Луцькради 21 березня.

Заступник начальника правління розвитку підприємництва та реклами Тетяна Чемерис розповіла, що з боку гуртівні не зафіксовано жодних порушень, а також надано всі документи.

«З особистого досвіду можу сказати, що не все так добре із цим закладом», – сказав натомість член виконкому Михайло Щур. Мовляв, він був свідком, коли туди викликали патрульну поліцію та «розбиралися» із компаніями. Це відбувається не безпосередньо в закладі, а поблизу, на порковці. Також там часто помічають не надто тверезі компанії. Тому Щур закликав колег не підтримувати рішення.

Однак депутати дослухалися до його думки та підтримали проект рішення. Таким чином рішення виконкому дозволяє вказаній гуртівні працювати цілодобово до 1 січня 2019 року. Однак, із 22:00 до 08:00 тут заборонено продавати пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина.

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Теги: виконком
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