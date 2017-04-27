У справі «воютинських розбійників» - шість підозрюваних
Сьогодні, 21:21
Правоохоронці повідомили про підозру усім шістьом затриманим, які скоїли резонансний розбійний напад у селі Воютин поблизу Луцька.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення шістьма мешканцями Львівщини розбою з проникненням у будинок у селі Воютин Луцького району.
Як відомо, уночі 21 березня зловмисники у масках, підібравши ключ, проникли у будинок директора одного з волинських сільськогосподарських підприємств у цьому селі.
Попри погрози нападників, власниця будинку вчинила їм активний опір, а опісля здійснених її зятем кількох попереджувальних пострілів з мисливського карабіна «Форт-201» вони втекли, прихопивши лише 1500 гривень, які лежали в доступному місці.
Неподалік від місця вчинення злочину було виявлено спаленим один із автомобілів, якими зловмисники діставалися до будинку.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців нападників у скорому часі затримали. Один із них раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності.
Чоловікам оголошено про підозру у вчиненні розбою з проникненням у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 187 КК України).
Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення шістьма мешканцями Львівщини розбою з проникненням у будинок у селі Воютин Луцького району.
Як відомо, уночі 21 березня зловмисники у масках, підібравши ключ, проникли у будинок директора одного з волинських сільськогосподарських підприємств у цьому селі.
Попри погрози нападників, власниця будинку вчинила їм активний опір, а опісля здійснених її зятем кількох попереджувальних пострілів з мисливського карабіна «Форт-201» вони втекли, прихопивши лише 1500 гривень, які лежали в доступному місці.
Неподалік від місця вчинення злочину було виявлено спаленим один із автомобілів, якими зловмисники діставалися до будинку.
Завдяки скоординованим діям правоохоронців нападників у скорому часі затримали. Один із них раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності.
Чоловікам оголошено про підозру у вчиненні розбою з проникненням у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 187 КК України).
Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Родина із 3 дітьми тулиться на кількох «квадратах»
Сьогодні, 22:02
Відео села Згорани з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 21:38
У справі «воютинських розбійників» - шість підозрюваних
Сьогодні, 21:21
Патрульні звільнили фуру з снігового колапсу під Луцьком
Сьогодні, 21:06
Facebook планує зробити відео платним
Сьогодні, 20:45