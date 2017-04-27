У справі «воютинських розбійників» - шість підозрюваних

Правоохоронці повідомили про підозру усім шістьом затриманим, які скоїли резонансний розбійний напад у селі Воютин поблизу Луцька.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення шістьма мешканцями Львівщини розбою з проникненням у будинок у селі Воютин Луцького району.Як відомо, уночі 21 березня зловмисники у масках, підібравши ключ,директора одного з волинських сільськогосподарських підприємств у цьому селі.Попри погрози нападників, власниця будинку вчинила їм активний опір, а опісля здійснених її зятем кількох попереджувальних пострілів з мисливського карабіна «Форт-201» вони втекли, прихопивши лише 1500 гривень, які лежали в доступному місці.Неподалік від місця вчинення злочину було виявлено спаленим один із автомобілів, якими зловмисники діставалися до будинку.Завдяки скоординованим діям правоохоронців нападників у скорому часі затримали. Один із них раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності.Чоловікам оголошено про підозру у вчиненні розбою з проникненням у житло (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 187 КК України).Прокурори наполягатимуть на обранні їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.