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Відео села Згорани з висоти пташиного польоту

Відео села Згорани з висоти пташиного польоту
У мережі з’явилося відео, на якому можна помилуватися краєвидами села Згорани Любомльського району з висоти пташиного польоту.

Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Згоранець.

«Згорани з висоти», - йдеться в коментарі до відео.



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Теги: Згорани, цікаво
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