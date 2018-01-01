Відео села Згорани з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 21:38
У мережі з’явилося відео, на якому можна помилуватися краєвидами села Згорани Любомльського району з висоти пташиного польоту.
Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Згоранець.
«Згорани з висоти», - йдеться в коментарі до відео.
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Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Згоранець.
«Згорани з висоти», - йдеться в коментарі до відео.
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