Відео села Згорани з висоти пташиного польоту





Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував Віктор Згоранець.



«Згорани з висоти», - йдеться в коментарі до відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилося відео, на якому можна помилуватися краєвидами села Згорани Любомльського району з висоти пташиного польоту.Відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував«Згорани з висоти», - йдеться в коментарі до відео.

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