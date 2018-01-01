Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
Сьогодні, 00:18
У Луцьку стадіон «Авангард» від снігу очищали не лише працівники клубу, але й фанати.
Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Нагадаємо, що уже цієї суботи, 24 березня, «Волинь» зіграє перший офіційний поєдинок 2018 року. На стадіоні «Авангард» луцькі футболісти змагатимуться з «Нафтовиком-Укрнафтою» (Охтирка). Тож працівники клубу та тренери очищують поле домашньої арени нашої команди від снігового покрову.
Допомогти команді якнайшвидше підготувати поле «Авангарду» до офіційного початку футбольного року прийшли й фани клубу. Тож після таких спільних зусиль можна не сумніватися - до матчу стадіон буде готовим на всі сто.
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Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.
Нагадаємо, що уже цієї суботи, 24 березня, «Волинь» зіграє перший офіційний поєдинок 2018 року. На стадіоні «Авангард» луцькі футболісти змагатимуться з «Нафтовиком-Укрнафтою» (Охтирка). Тож працівники клубу та тренери очищують поле домашньої арени нашої команди від снігового покрову.
Допомогти команді якнайшвидше підготувати поле «Авангарду» до офіційного початку футбольного року прийшли й фани клубу. Тож після таких спільних зусиль можна не сумніватися - до матчу стадіон буде готовим на всі сто.
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