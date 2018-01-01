вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери

Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
У Луцьку стадіон «Авангард» від снігу очищали не лише працівники клубу, але й фанати.

Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.

Нагадаємо, що уже цієї суботи, 24 березня, «Волинь» зіграє перший офіційний поєдинок 2018 року. На стадіоні «Авангард» луцькі футболісти змагатимуться з «Нафтовиком-Укрнафтою» (Охтирка). Тож працівники клубу та тренери очищують поле домашньої арени нашої команди від снігового покрову.

Допомогти команді якнайшвидше підготувати поле «Авангарду» до офіційного початку футбольного року прийшли й фани клубу. Тож після таких спільних зусиль можна не сумніватися - до матчу стадіон буде готовим на всі сто.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі дітлахи передали поезію на полотні
Сьогодні, 00:36
Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
Сьогодні, 00:18
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
21 березень, 23:18
Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
21 березень, 23:04
Схожі новини
Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли Перший офіційний матч «Волині» у 2018 році перенесли
13 березень, 15:56
Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону Троє гравців «Волині» можуть пропустити старт другої частини сезону
09 березень, 04:50
Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард Ряди «Волині» поповнив досвідчений форвард
06 березень, 22:19
«Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині «Провели хорошу роботу», - головний тренер «Волині» про збори у Туреччині
01 березень, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі дітлахи передали поезію на полотні
Сьогодні, 00:36
 0
Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
Сьогодні, 00:18
 0
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Три луцькі крамниці «погоріли» на нічній торгівлі спиртним
21 березень, 23:18
 0
Волинський рятувальник «засвітив» у декларації зарплату у 13 мільйонів
21 березень, 23:04
 0
Медіа
відео
1/8