Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери

У Луцьку стадіон «Авангард» від снігу очищали не лише працівники клубу, але й фанати.Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.Нагадаємо, що уже цієї суботи, 24 березня, «Волинь» зіграє2018 року. На стадіоні «Авангард» луцькі футболісти змагатимуться з «Нафтовиком-Укрнафтою» (Охтирка). Тож працівники клубу та тренери очищують поле домашньої арени нашої команди від снігового покрову.Допомогти команді якнайшвидше підготувати поле «Авангарду» до офіційного початку футбольного року прийшли й фани клубу. Тож після таких спільних зусиль можна не сумніватися - до матчу стадіон буде готовим на всі сто.