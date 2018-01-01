До Львова повернулись українські миротворці з Конго. ФОТО





Про це на своїй сторінці у мережі Facebook Тарас Грень.



У четвер, 22 січня, до Львова прибув перший літак з 75 українськими миротворцями з 18 окремого вертолітного загону Збройних Сил України, які протягом року виконували миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Як зазначив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк, це найкращі представники Збройних Сил України, які мають висококласні навички, та пройшли крізь гарт антитерористичної операції. Загалом українська місія нараховує понад 200 військовослужбовців.



«Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців - це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені. Це утвердження України, як держави, що прагне і бориться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму наших військовослужбовців, в якості миротворців», - наголосив генерал-майор Олександр Голоднюк.



В Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького українських миротворців зустрічали рідні та близькі. Після короткого шикування, та вручення старшому загону підполковнику Денису Перетятьку символічного українського каравая відбулось нагородження прибулих пам’ятними нагрудними знаками Міністра оборони України «Воїн-миротворець».



Нагадаємо, вчора до Демократичної республіки Конго у рамках чергової ротації 18 ОВЗ Збройних Сил України відбула перша група українських вертолітників. Решта особового складу загону двома авіаційними рейсами днями відбудуть на африканський континент і замінять своїх колег.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Львова прибув перший літак з 75 українськими миротворцями, які протягом року виконували миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив військовий журналістУ четвер, 22 січня, до Львова прибув перший літак з 75 українськими миротворцями з 18 окремого вертолітного загону Збройних Сил України, які протягом року виконували миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Як зазначив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор, це найкращі представники Збройних Сил України, які мають висококласні навички, та пройшли крізь гарт антитерористичної операції. Загалом українська місія нараховує понад 200 військовослужбовців.«Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців - це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені. Це утвердження України, як держави, що прагне і бориться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму наших військовослужбовців, в якості миротворців», - наголосив генерал-майор Олександр Голоднюк.В Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького українських миротворців зустрічали рідні та близькі. Після короткого шикування, та вручення старшому загону підполковнику Денису Перетятьку символічного українського каравая відбулось нагородження прибулих пам’ятними нагрудними знаками Міністра оборони України «Воїн-миротворець».Нагадаємо, вчора до Демократичної республіки Конго у рамках чергової ротації 18 ОВЗ Збройних Сил України відбула перша група українських вертолітників. Решта особового складу загону двома авіаційними рейсами днями відбудуть на африканський континент і замінять своїх колег.

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