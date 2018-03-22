Суддю звільнили за крадіжку чаю у крамниці

Оксану Бухтіярову за крадіжку у крамниці чаю та годинника.



Про це йдеться на сайті Вищої ради правосуддя, – пише



14 березня 2016 року суддя Дзержинського міського суду Донецької області Бухтіярова у робочий час вкрала з магазину коробку з пакетом чаю і годинник. Правопорушення зафіксували камери нагляду крамниці, а під час обшуків сумки судді охоронці виявили вкрадене.



Вища рада правосуддя дійшла висновку, що такі дії порочать звання судді та істотно підривають авторитет правосуддя і є несумісними з перебуванням на посаді судді. Тож 24 січня суд ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.



Зазначається, що Бухтіярова відмовилась оскаржувати рішення про звільнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вища рада правосуддя звільнила суддюза крадіжку у крамниці чаю та годинника.Про це йдеться на сайті Вищої ради правосуддя, – пише Еспресо 14 березня 2016 року суддя Дзержинського міського суду Донецької області Бухтіярова у робочий час вкрала з магазину коробку з пакетом чаю і годинник. Правопорушення зафіксували камери нагляду крамниці, а під час обшуків сумки судді охоронці виявили вкрадене.Вища рада правосуддя дійшла висновку, що такі дії порочать звання судді та істотно підривають авторитет правосуддя і є несумісними з перебуванням на посаді судді. Тож 24 січня суд ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.Зазначається, що Бухтіярова відмовилась оскаржувати рішення про звільнення.

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