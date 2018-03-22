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Суддю звільнили за крадіжку чаю у крамниці

Суддю звільнили за крадіжку чаю у крамниці
Вища рада правосуддя звільнила суддю Оксану Бухтіярову за крадіжку у крамниці чаю та годинника.

Про це йдеться на сайті Вищої ради правосуддя, – пише Еспресо.

14 березня 2016 року суддя Дзержинського міського суду Донецької області Бухтіярова у робочий час вкрала з магазину коробку з пакетом чаю і годинник. Правопорушення зафіксували камери нагляду крамниці, а під час обшуків сумки судді охоронці виявили вкрадене.

Вища рада правосуддя дійшла висновку, що такі дії порочать звання судді та істотно підривають авторитет правосуддя і є несумісними з перебуванням на посаді судді. Тож 24 січня суд ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Зазначається, що Бухтіярова відмовилась оскаржувати рішення про звільнення.

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Теги: крадіжка
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