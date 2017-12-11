Трагедія на Закарпатті: у неблагополучній сім'ї від холоду померла дитина





Як повідомила речниця ГУНП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, одна з ймовірних причин смерті дитини – переохолодження, - інформує



Трагічний випадок стався у Виноградівському районі. Місцевий мешканець, повернувшись із заробітків, виявив вдома тіло свого 2-річного сина.



"Інша дитина 2013 року народження була у задовільному стані. Натомість матері малолітніх дітей вдома не було. Наразі тривають відповідні експертизи, які встановлять причину смерті хлопчика. Попередньо розглядається версія щодо смерті внаслідок переохолодження організму. Ознак насильницької смерті на тілі дитини виявлено не було. Поліція встановлює всі обставини події. Кримінальне провадження за даним фактом ще не відкрито, однак у ньому вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 166 ККУ, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування", – повідомила Щоголева.



Відомо, що родина, у якій ріс хлопчик, належить до числа неблагополучних. Будинок, де виявили тіло мертвої дитини, не опалювався.



Поліція встановила місцезнаходження матері загиблого, з нею працюють слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція на Закарпатті розслідує факт смерті 2-річного хлопчика, тіло якого виявив вдома батько.Як повідомила речниця ГУНП у Закарпатській області, одна з ймовірних причин смерті дитини – переохолодження, - інформує УНН Трагічний випадок стався у Виноградівському районі. Місцевий мешканець, повернувшись із заробітків, виявив вдома тіло свого 2-річного сина."Інша дитина 2013 року народження була у задовільному стані. Натомість матері малолітніх дітей вдома не було. Наразі тривають відповідні експертизи, які встановлять причину смерті хлопчика. Попередньо розглядається версія щодо смерті внаслідок переохолодження організму. Ознак насильницької смерті на тілі дитини виявлено не було. Поліція встановлює всі обставини події. Кримінальне провадження за даним фактом ще не відкрито, однак у ньому вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 166 ККУ, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування", – повідомила Щоголева.Відомо, що родина, у якій ріс хлопчик, належить до числа неблагополучних. Будинок, де виявили тіло мертвої дитини, не опалювався.Поліція встановила місцезнаходження матері загиблого, з нею працюють слідчі.

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