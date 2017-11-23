вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Австралії більше сотні дельфінів викинулись на берег

В Австралії більше сотні дельфінів викинулись на берег
Понад 130 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.

Вони опинилися на мілководді та майже всі загинули: в живих залишилося близько 15 особин, які можуть врятуватися, якщо почнеться приплив, - повідомляє «Громадське» з посиланням на «ABC News».

На пляжі працюють десятки волонтерів і співробітників природоохоронних служб. Вони поливають водою дельфінів, що знаходяться на березі та замотують в мокрі рушники. У загиблих беруть аналізи, щоб дізнатися причину масового викидання.

Департамент охорони навколишнього середовища попередив людей про активність акул на березі і попросив уникати пляжу найближчим часом. Всі пляжі на узбережжі закриють щонайменше на добу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Австралія, дельфіни, природа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянки з хати вкрали самогон
Сьогодні, 10:43
Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми
Сьогодні, 10:41
В Австралії більше сотні дельфінів викинулись на берег
Сьогодні, 10:20
У місті на Волині дві жінки винесли золото з будинку
Сьогодні, 10:19
Куди піти у вихідні в Луцьку: 23-25 березня
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Неймовірна краса зимової річки на Волині. ФОТО Неймовірна краса зимової річки на Волині. ФОТО
24 січень, 09:27
Руда красуня в луцькому парку. ФОТО Руда красуня в луцькому парку. ФОТО
23 листопад, 2017, 08:44
Не озерами єдиними: шацькі лісівники показали екотуризм. ВІДЕО Не озерами єдиними: шацькі лісівники показали екотуризм. ВІДЕО
16 листопад, 2017, 13:28
Волиняни зможуть побачили зоряний дощ Волиняни зможуть побачили зоряний дощ
09 жовтень, 2017, 02:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
У волинянки з хати вкрали самогон
Сьогодні, 10:43
 0
Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми
Сьогодні, 10:41
 0
В Австралії більше сотні дельфінів викинулись на берег
Сьогодні, 10:20
 0
У місті на Волині дві жінки винесли золото з будинку
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8