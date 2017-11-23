В Австралії більше сотні дельфінів викинулись на берег
Сьогодні, 10:20
Понад 130 дельфінів-гринд викинулися на берег затоки Хемелін на південно-західному узбережжі Австралії.
Вони опинилися на мілководді та майже всі загинули: в живих залишилося близько 15 особин, які можуть врятуватися, якщо почнеться приплив, - повідомляє «Громадське» з посиланням на «ABC News».
На пляжі працюють десятки волонтерів і співробітників природоохоронних служб. Вони поливають водою дельфінів, що знаходяться на березі та замотують в мокрі рушники. У загиблих беруть аналізи, щоб дізнатися причину масового викидання.
Департамент охорони навколишнього середовища попередив людей про активність акул на березі і попросив уникати пляжу найближчим часом. Всі пляжі на узбережжі закриють щонайменше на добу.
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Вони опинилися на мілководді та майже всі загинули: в живих залишилося близько 15 особин, які можуть врятуватися, якщо почнеться приплив, - повідомляє «Громадське» з посиланням на «ABC News».
На пляжі працюють десятки волонтерів і співробітників природоохоронних служб. Вони поливають водою дельфінів, що знаходяться на березі та замотують в мокрі рушники. У загиблих беруть аналізи, щоб дізнатися причину масового викидання.
Департамент охорони навколишнього середовища попередив людей про активність акул на березі і попросив уникати пляжу найближчим часом. Всі пляжі на узбережжі закриють щонайменше на добу.
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