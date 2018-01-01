Врятуймо життя: молодому волинянину потрібна допомога





27-річний Ігор Макарчук має діагноз “Апластична анемія” та потребує пересадки кісткового мозку. Операція коштує 100 000 доларів, на збір коштів залишився тиждень, - пише



Таку суму самостійно родина не може зібрати, тому і просить про допомогу.



“Хлопець півроку тому одружився, у нього молода 18-річна дружина та усе життя попереду. Для нас це шалені гроші, усіх небайдужих просимо відгукнутися, нам важлива кожна гривня”, – розповідають рідні.



Переказати кошти можна на картку Приватбанку Реквізити приват банку 4149 4391 0367 8656 (Макарчук Ігор Станіславович).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцю села Раків Ліс Камінь-Каширського району потрібно зібрати за лічені дні велику суму коштів на операцію. Родина просить про допомогу всіх небайдужих.27-річниймає діагноз “Апластична анемія” та потребує пересадки кісткового мозку. Операція коштує 100 000 доларів, на збір коштів залишився тиждень, - пише Буг Таку суму самостійно родина не може зібрати, тому і просить про допомогу.“Хлопець півроку тому одружився, у нього молода 18-річна дружина та усе життя попереду. Для нас це шалені гроші, усіх небайдужих просимо відгукнутися, нам важлива кожна гривня”, – розповідають рідні.Переказати кошти можна на картку Приватбанку Реквізити приват банку 4149 4391 0367 8656 ().

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