Врятуймо життя: молодому волинянину потрібна допомога
Сьогодні, 16:01
Мешканцю села Раків Ліс Камінь-Каширського району потрібно зібрати за лічені дні велику суму коштів на операцію. Родина просить про допомогу всіх небайдужих.
27-річний Ігор Макарчук має діагноз “Апластична анемія” та потребує пересадки кісткового мозку. Операція коштує 100 000 доларів, на збір коштів залишився тиждень, - пише Буг.
Таку суму самостійно родина не може зібрати, тому і просить про допомогу.
“Хлопець півроку тому одружився, у нього молода 18-річна дружина та усе життя попереду. Для нас це шалені гроші, усіх небайдужих просимо відгукнутися, нам важлива кожна гривня”, – розповідають рідні.
Переказати кошти можна на картку Приватбанку Реквізити приват банку 4149 4391 0367 8656 (Макарчук Ігор Станіславович).
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27-річний Ігор Макарчук має діагноз “Апластична анемія” та потребує пересадки кісткового мозку. Операція коштує 100 000 доларів, на збір коштів залишився тиждень, - пише Буг.
Таку суму самостійно родина не може зібрати, тому і просить про допомогу.
“Хлопець півроку тому одружився, у нього молода 18-річна дружина та усе життя попереду. Для нас це шалені гроші, усіх небайдужих просимо відгукнутися, нам важлива кожна гривня”, – розповідають рідні.
Переказати кошти можна на картку Приватбанку Реквізити приват банку 4149 4391 0367 8656 (Макарчук Ігор Станіславович).
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