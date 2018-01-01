Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв





Зазначається, що 50-річна жінка замовила собі одяг в одному з «магазинів» сайту OLX, але обіцяної покупки так і не надійшло, - інформує газета



У цій же мережі жителька села Ярівка того ж району вирішила придбати пилосос. Перерахувала 595 гривень, але товару не отримала.



Тож, працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним крамницям інтернету і їхнім міражним «продавцям».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Цегів Горохівського району шахраї обдурили на 11540 гривень.Зазначається, що 50-річна жінка замовила собі одяг в одному з «магазинів» сайту OLX, але обіцяної покупки так і не надійшло, - інформує газета Волинь-нова У цій же мережі жителька села Ярівка того ж району вирішила придбати пилосос. Перерахувала 595 гривень, але товару не отримала.Тож, працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним крамницям інтернету і їхнім міражним «продавцям».

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