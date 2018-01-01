Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Сьогодні, 09:52
Жительку села Цегів Горохівського району шахраї обдурили на 11540 гривень.
Зазначається, що 50-річна жінка замовила собі одяг в одному з «магазинів» сайту OLX, але обіцяної покупки так і не надійшло, - інформує газета Волинь-нова.
У цій же мережі жителька села Ярівка того ж району вирішила придбати пилосос. Перерахувала 595 гривень, але товару не отримала.
Тож, працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним крамницям інтернету і їхнім міражним «продавцям».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що 50-річна жінка замовила собі одяг в одному з «магазинів» сайту OLX, але обіцяної покупки так і не надійшло, - інформує газета Волинь-нова.
У цій же мережі жителька села Ярівка того ж району вирішила придбати пилосос. Перерахувала 595 гривень, але товару не отримала.
Тож, працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним крамницям інтернету і їхнім міражним «продавцям».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині в аварії загинув військовий комісар
Сьогодні, 10:10
Савченко представив радника
Сьогодні, 09:57
Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Сьогодні, 09:52
Савченко розкритикував чиновників з ОДА
Сьогодні, 09:44
Медіа