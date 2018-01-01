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Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв

Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Жительку села Цегів Горохівського району шахраї обдурили на 11540 гривень.

Зазначається, що 50-річна жінка замовила собі одяг в одному з «магазинів» сайту OLX, але обіцяної покупки так і не надійшло, - інформує газета Волинь-нова.

У цій же мережі жителька села Ярівка того ж району вирішила придбати пилосос. Перерахувала 595 гривень, але товару не отримала.

Тож, працівники поліції вкотре застерігають громадян не довіряти сумнівним крамницям інтернету і їхнім міражним «продавцям».

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Теги: шахрай
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