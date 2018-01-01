Український спортсмен прийняв російське громадянство
Сьогодні, 20:38
Відомий гімнаст Олег Степко, який виступав за збірні України та Азербайджану, офіційно став громадянином Російської Федерації.
24-річний уродженець Запоріжжя вирішив виступати під "триколором" і вже перебрався для тренувань в Новосибірськ, - пише Обозреватель.
"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт. Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - повідомив в коментарі ТАСС тренер спортсмена Володимир Кочнев.
Відзначимо, що на Олімпіаді-2012 у Лондоні Степко захищав кольори батьківщини, проте вже через чотири роки у Ріо-де-Жанейро виступав за Азербайджан. У 2013 році гімнаст виборов для України "золото" чемпіонату Європи у вправах на брусах.
Нагадаємо, що український футболіст Тарас Романчук прийняв польське громадянство і навіть отримав виклик до національної збірної.
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24-річний уродженець Запоріжжя вирішив виступати під "триколором" і вже перебрався для тренувань в Новосибірськ, - пише Обозреватель.
"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт. Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - повідомив в коментарі ТАСС тренер спортсмена Володимир Кочнев.
Відзначимо, що на Олімпіаді-2012 у Лондоні Степко захищав кольори батьківщини, проте вже через чотири роки у Ріо-де-Жанейро виступав за Азербайджан. У 2013 році гімнаст виборов для України "золото" чемпіонату Європи у вправах на брусах.
Нагадаємо, що український футболіст Тарас Романчук прийняв польське громадянство і навіть отримав виклик до національної збірної.
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