Український спортсмен прийняв російське громадянство

Олег Степко, який виступав за збірні України та Азербайджану, офіційно став громадянином Російської Федерації.



24-річний уродженець Запоріжжя вирішив виступати під "триколором" і вже перебрався для тренувань в Новосибірськ, - пише



"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт. Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - повідомив в коментарі ТАСС тренер спортсмена Володимир Кочнев.



Відзначимо, що на Олімпіаді-2012 у Лондоні Степко захищав кольори батьківщини, проте вже через чотири роки у Ріо-де-Жанейро виступав за Азербайджан. У 2013 році гімнаст виборов для України "золото" чемпіонату Європи у вправах на брусах.



Нагадаємо, що український футболіст Тарас Романчук прийняв польське громадянство і навіть отримав виклик до національної збірної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий гімнаст, який виступав за збірні України та Азербайджану, офіційно став громадянином Російської Федерації.24-річний уродженець Запоріжжя вирішив виступати під "триколором" і вже перебрався для тренувань в Новосибірськ, - пише Обозреватель "Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт. Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - повідомив в коментарі ТАСС тренер спортсменаВідзначимо, що на Олімпіаді-2012 у Лондоні Степко захищав кольори батьківщини, проте вже через чотири роки у Ріо-де-Жанейро виступав за Азербайджан. У 2013 році гімнаст виборов для України "золото" чемпіонату Європи у вправах на брусах.Нагадаємо, що український футболістприйняв польське громадянство і навіть отримав виклик до національної збірної.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію