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Український спортсмен прийняв російське громадянство

Український спортсмен прийняв російське громадянство
Відомий гімнаст Олег Степко, який виступав за збірні України та Азербайджану, офіційно став громадянином Російської Федерації.

24-річний уродженець Запоріжжя вирішив виступати під "триколором" і вже перебрався для тренувань в Новосибірськ, - пише Обозреватель.

"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні він повинен вже отримати паспорт. Тепер в його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - повідомив в коментарі ТАСС тренер спортсмена Володимир Кочнев.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2012 у Лондоні Степко захищав кольори батьківщини, проте вже через чотири роки у Ріо-де-Жанейро виступав за Азербайджан. У 2013 році гімнаст виборов для України "золото" чемпіонату Європи у вправах на брусах.

Нагадаємо, що український футболіст Тарас Романчук прийняв польське громадянство і навіть отримав виклик до національної збірної.

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Теги: спорт
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