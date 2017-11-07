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Діти в школу на Волині йдуть по коліна у болоті

Діти в школу на Волині йдуть по коліна у болоті
Жахливими шляхами по вуха у болоті користуються жителі села Липно на Волині.

Про це повідомляє ICTV.

По коліна у болоті діти щодня ходять до школи. А от швидка і автобус їхати сюди навіть не ризикують.

Пробиратися через таке болото людям вже не сила. Тож заблокували шлях лісовозам і тепер не пускають трактори з деревиною через їхнє село, бо дорогу понівечили, а ремонтувати не поспішають.

Відсьогодні лісовози через Липно не їхатимуть, запевнив головний інженер місцевого лісгоспу. І хоча ділянок під вирубку ще багато, шукатимуть інші шляхи. Та люди не вірять.



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Теги: дороги, Волинь
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