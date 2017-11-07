Діти в школу на Волині йдуть по коліна у болоті





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По коліна у болоті діти щодня ходять до школи. А от швидка і автобус їхати сюди навіть не ризикують.



Пробиратися через таке болото людям вже не сила. Тож заблокували шлях лісовозам і тепер не пускають трактори з деревиною через їхнє село, бо дорогу понівечили, а ремонтувати не поспішають.



Відсьогодні лісовози через Липно не їхатимуть, запевнив головний інженер місцевого лісгоспу. І хоча ділянок під вирубку ще багато, шукатимуть інші шляхи. Та люди не вірять.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жахливими шляхами по вуха у болоті користуються жителі села Липно на Волині.Про це повідомляє ICTV По коліна у болоті діти щодня ходять до школи. А от швидка і автобус їхати сюди навіть не ризикують.Пробиратися через таке болото людям вже не сила. Тож заблокували шлях лісовозам і тепер не пускають трактори з деревиною через їхнє село, бо дорогу понівечили, а ремонтувати не поспішають.Відсьогодні лісовози через Липно не їхатимуть, запевнив головний інженер місцевого лісгоспу. І хоча ділянок під вирубку ще багато, шукатимуть інші шляхи. Та люди не вірять.

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